ZOH2022: IIHF neplánuje vylúčiť domácu Čínu z olympijského turnaja

Zürich 2. novembra (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) neplánuje vylúčiť domácu Čínu z turnaja mužov na ZOH 2022 v Pekingu. Prezident organizácie Luc Tardif to potvrdil v utorok po trojdňovom zasadnutí Rady IIHF v Zürichu.



"Aby bolo jasné, IIHF sa nechystá stiahnuť čínsky tím z olympijských hier, štatút hostiteľskej krajiny ako účastníka olympijského turnaja mužov potvrdil kongres a zostáva nezmenený," zdôraznil Tardif.



Špekulácie o možnom vyradení hokejistov Číny zo zoznamu účastníkov ZOH sa objavili na konci septembra, keď Tardif naznačil túto možnosť pre obavy z úrovne kvality domácej reprezentácie. "Ak dospejeme k záveru, že Čína nespĺňa požadované štandardy, budeme musieť pristúpiť k plánu B. Namiesto hostiteľskej krajiny by na základe rebríčka dostalo šancu Nórsko," povedal vtedy nový šéf svetového hokeja pre agentúru AFP.



Podľa dohody medzi IIHF a Čínskym hokejovým zväzom teraz dostanú adepti na nomináciu do olympijského kádra príležitosť ukázať sa v dvoch novembrových dueloch KHL v drese Červenej hviezdy Kchun-lun, kde momentálne pôsobí už iba šesť hráčov s čínskym občianstvom. Ďalší ho však môžu ešte získať na základe pravidiel IIHF, keďže už dlhšie pôsobia v tíme čínskeho účastníka nadnárodnej súťaže. Červená hviezda Kchun-lun odohrá tieto zápasy 15. a 17. novembra proti Amuru Chabarovsk a Avangardu Omsk.