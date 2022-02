Krasokorčuliarka Valijevová po verdikte súdu: Som emocionálne unavená

Peking 14. februára (TASR) - Ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová v pondelok priznala, že prechádzajúce dni boli pre ňu z emocionálneho hľadiska veľmi namáhavé. Je však rada, že napriek dopingovému prípadu môže naďalej súťažiť na zimných olympijských hrách v Pekingu. Mladá Ruska svedčila v nedeľu prostredníctvom videohovoru pred CAS, ktorý po šesťhodinovom posudzovaní faktov vyriekol verdikt, na základe ktorého môže štartovať v súťaži žien.



"Tieto dni pre mňa boli emocionálne veľmi náročné. Som rada, ale emocionálne unavená," povedala po verdikte arbitrážneho súdu 15-ročná športovkyňa pre TASS. "Počujem veľa povzbudzujúcich prianí, v Moskve mám aj nejaké bilboardy. Táto podpora ma veľmi teší a je pre mňa v týchto náročných časoch dôležitá. Myslela som si, že som sama, ale moji najbližší priatelia a rodina ma nikdy nezavrhnú," dodala najmladšia účastníčka tohtoročných ZOH.



Štart v súťaži sólistiek jej umožnil pondelkový verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS). Súd v Lausanne zverejnil, že zákaz štartu by nebol v súlade so športovou spravodlivosťou a poukázal na nevhodné načasovanie zverejnenia informácie o jej dopingovom prípade. CAS rozhodol, že voči 15-ročnej zlatej medailistke z tímovej súťaže, ktorá mala v decembri pozitívny dopingový nález, neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Ženská súťaž sa začne utorkovým krátkym programom, Valijevová bude v akcii so štartovým číslom 26.



Krasokorčuliarke odobrali pozitívnu vzorku ešte 25. decembra počas ruského šampionátu. Našli v nej stopy zakázanej látky trimetazidín. Liečivo sa používa na angínu či závraty, ako aj pri dlhodobej liečbe ischemickej choroby srdca. Figuruje však na zozname nedovolených podporných prostriedkov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), lebo zvyšuje prietok krvi.