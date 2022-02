Tímovú paralelku alpských lyžiarov na ZOH presunuli

Peking 19. februára (TASR) - Silný vietor znemožnil v sobotu konanie tímovej paralelky alpských lyžiarov na ZOH 2022 v Pekingu. Organizátori presunuli záverečnú súťaž zjazdárskeho programu, v ktorej figurovalo v štartovej listine aj Slovensko, na nedeľu 2.00 SEČ - na posledný deň celého podujatia.



Preteky sa podľa piatkového rozhodnutia mali začať o 3.00 SEČ, ale pre nepriaznivé podmienky ich jury najskôr odložila na pôvodný čas 4.00, potom o ďalšiu hodinu a nakoniec ich zrušila. Nárazy vetra dosahujúce rýchlosť až 65 kilometrov za hodinu viali sneh a šklbali bránkami na trati "Dúha" v horskom stredisku Jen-čching. Teplota bola mínus 18 stupňov Celzia, pocitová ešte o štyri stupne chladnejšia. Nepremávala ani lanovka obsluhujúca svah.



Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) musela pri zvažovaní ďalšieho postupu brať do úvahy aj cestovné plány športovcov. "Vietor bol naozaj príliš silný, keď poletujú zábrany, je to jasné rozhodnutie. Dôležitú úlohu zohrala aj logistika, niektoré tímy zostávajú, iné mali odísť v nedeľu skoro ráno. Bola potrebná veľká diskusia, či je možné presunúť preteky na nedeľu. Snažili sme sa to vyriešiť čo najskôr, aby si tímy, ktoré sa chystali odísť, mohli prispôsobiť plány," uviedla riaditeľka komunikácie FIS Jenny Wiedekeová.



Slováci v zložení Petra Hromcová, Rebeka Jančová, Adam Žampa a Andreas Žampa si mali v osemfinálovom prvom kole zmerať sily s Američanmi. USA počítali aj s Mikaelou Shiffrinovou, pre ktorú to bola posledná šanca získať na týchto zimných olympijských hrách medailu. Do pretekov sa pôvodne prihlásilo iba pätnásť družstiev, takže najvyššie nasadené Rakúsko malo postúpiť priamo do štvrťfinále. V nomináciách figuroval jediný zlatý medailista z pekinských individuálnych súťaží - Rakúšan Johannes Strolz zvíťazil v alpskej kombinácii a v slalome získal striebro.