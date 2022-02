Vlhová odkazuje fanúšikom: Verím, že vám vyčarím úsmev

Na snímke zľava slovenská lyžiarka Petra Vlhová a tréner Mauro Pini po tréningu pred začiatkom XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu 3. februára 2022 v stredisku Jen-čching. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Rebeka Jančová počas tlačového brífingu pred odchodom členov slovenskej výpravy na XXIV. zimné olympijské hry (ZOH) v Pekingu 1. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Gemza pred štartom Vlhovej: "Lyžuje dobre a stabilne"

Na snímke zo 16. februára 2020 vľavo Petra Vlhová a asistent trénara Matej Gemza. Foto: TASR - Martin Baumann

Peking 6. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si pred štartom pondelňajšieho obrovského slalomu na ZOH v Pekingu vyskúšala pretekovú trať. Spokojná je so snehom a pre úspech je odhodlaná urobiť všetko, čo je v jej silách. Fanúšikom, ktorí si na jej jazdu musia privstať, poslala odkaz.V nedeľu doobeda si Vlhová vyskúšala zjazdovku v Čínskom národnom centre zjazdového lyžovania v Jen-čchingu. "," uviedla slovenská lyžiarka.Po ceste na kopec, na ktorý sa dá dostať buď autobusom cez horské serpentíny, alebo aj lanovkou, je nevšedný pohľad. Kopce okolo sú zaliate slnkom, na bielo sa týčia iba zjazdovky. "," dodala Vlhová.Na tvári slovenskej olympioničky je vidieť, že je v lepšej psychickej pohode ako v minulých sezónach. Vlhová to potvrdila v tejto sezóne už niekoľkokrát a zdupľovala to aj pred prvý štartom na hrách v Pekingu: "."Prvé kolo "obráku" je na programe o 3.15 SEČ, druhé o 6.45. Slovenskí fanúšikovia si teda musia privstať, Vlhová im odkazuje: "."Spolu s Vlhovou sa postaví na štart aj Rebeka Jančová, ktorá pod piatimi kruhmi absolvuje premiéru. "," povedala Jančová.Mladá 18-lyžiarka sa na pondelkový prvý olympijský štart teší, má pred ním jasný cieľ: "."Peking 6. februára (TASR) - Matej Gemza má pred pondelkovým štartom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej na ZOH v Pekingu dobré pocity. Asistent hlavného trénera Maura Piniho je presvedčený, že ak ich zverenka predvedie to čo vie, príde niečo veľké.Gemza po nedeľných voľných jazdách prezradil, ako sa Vlhová pripravovala na štart prvej disciplíny v Pekingu: "."Rovnako ako Vlhová, tak aj asistent trénera uviedol, že preteková trať je vo výbornom stave. "."Tím Vlhovej v nedeľu doobeda ešte nepoznal rozloženie brán na trati: "," povedal Gemza. Na adresu Vlhovej dodal: "."Gemza tiež prezradil, že slovenská reprezentantka je veľmi profesionálna, aj čo sa týka dodržiavania opatrení v olympijskej dedine. "."