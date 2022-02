Snoubordista White o konci kariéry: Lúčim sa so slzami radosti

Peking 19. februára (TASR) - Legendárny americký snoubordista Shaun White dal po ZOH 2022 v Pekingu definitívu bodku za svojou úspešnou kariérou. Pri spätnom obhliadnutí sa za ňou hovoril 35-ročný trojnásobný olympijský víťaz o "nádhernom dobrodružstve".



White triumfoval na U-rampe v Turíne 2006, Vancouveri 2010 i v Pjongčangu 2018. V Pekingu absolvoval rozlúčkové preteky minulý piatok, v jeho obľúbenej disciplíne skončil štvrtý. "Bola to moja posledná jazda v kariére. Písanie týchto slov je pre mňa rovnako emocionálne, ako bola samotná súťaž. Žil som pre snoubording, bol moja životná láska. No už skôr som sa rozhodol, že olympiáda v Pekingu bude moja rozlúčka s kariérou. Lúčim sa so slzami radosti," napísal White na twitteri. Američan uviedol, že jeho telo už nie je maximálne pripravené na pokračovanie vo vrcholovom športe a mladí jazdci podľa neho "predvádzajú čoraz ťažšie a náročnejšie triky."



White absolvoval v Číne piaty štart pod piatimi kruhmi. "Moja 22-ročná kariéra bola úžasná jazda na horskej dráhe. Snoubording naplnil môj život dobrodružstvom. Som nesmierne vďačný za túto krásnu kapitolu môjho života a ďakujem všetkým, ktorých som počas nej stretol," poznamenal White, ktorý má vo vitríne celkovo 23 medailí z vrcholných podujatí, z toho 15 zlatých. Dve z nich získal v skejtbordingu.