Aj akrobatické lyžovanie bez slovenskej účasti, debut Big Air

Peking 27. februára (TASR) - Slovensko nebude mať po historickej súťažnej premiére v Soči 2014 zastúpenie v akrobatickom lyžovaní na druhých zimných olympijských hrách za sebou. Do Pjongčangu 2018 nepustila Zuzanu Stromkovú operácia ramena, ktorá už ukončila športovú kariéru. V súčasnosti krajina nemá reprezentanta, ktorý by bojoval o splnenie kvalifikačných kritérií.



V tejto sezóne Svetového pohára sa predstavil jedine 17-ročný Michael Oravec a v októbrovom debute v prestížnom seriáli obsadil v súťaži Big Air vo švajčiarskom Chure 38. priečku. Po Natálii Šlepeckej a Stromkovej nepribudne na zoznam slovenských olympionikov v akrobatickom lyžovaní nové meno ani v Pekingu 2022. TASR pripomína, že v Soči súťažili obe Slovenky v disciplíne slopestyle, Šlepecká skončila na osemnástom mieste a Stromková bola dvadsiata.



V Číne je na programe trinásť medailových rozhodnutí. Muži aj ženy budú súperiť v disciplínach moguls, Big Air, skokoch, slopestyle, skikrose a na U-rampe, ktorej mužské finále uzavrie 19. februára zápolenia v tomto odvetví. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma ZOH pribudli Big Air a tímová súťaž v skokoch. Väčšina diania sa bude odvíjať v Snehovom parku Ken-tching v zóne Čang-ťia-kchou, jedine dejisko Big Air Šou-kang vybudovali v pekinskej zóne. Podľa portálu olympics.com ide o najunikátnejšie športovisko na podujatí. Vyrástlo na mieste niekdajšej oceliarne na pozadí štyroch priemyselných chladiacich veží. V budúcnosti sa tam budú organizovať rôzne športové súťaže, tréningy, ale aj kultúrne a spoločenské akcie.



Akrobatické lyžovanie patrí k novším odvetviam, obľúbené je najmä u mladých ľudí a vyznávačov adrenalínových športov. Vzniklo v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia v USA ako kombinácia alpského lyžovania a akrobacie. Na ZOH 1988 v Calgary bolo ukážkovým odvetvím. Ako prvý sa dostal do programu akrobatický zjazd (moguls) v Albertville 1992. O dva roky neskôr v Lillehammeri pribudli aj skoky a vo Vancouveri lyžiari už premiérovo súťažili v skikrose. V Soči pribudol slopestyle, kde muži aj ženy predvádzajú rôzne skoky, otočky a triky, na trati využívajú koľajnice na kĺzavý pohyb. Snažia sa o najoriginálnejší prvok a často jazdia otočení opačne. Disciplína U-rampa je známa zo snoubordingu, kde sa jazdí v snežnom "koryte" a predvádzajú sa vysoké skoky s otočkami a triky s obratmi. V skokanskej súťaži porotcovia hodnotia náročnosť skokov a ich prevedenie. V akrobatickom zjazde pretekári musia zdolať strmý svah s početnými "bubnami" a dvoma skokmi, hodnotia sa dosiahnutý čas i prevedenie skokov. V skikrose na štarte stojí kvarteto pretekárov a zvíťazí ten, ktorý ako prvý pretne cieľovú čiaru. Na trati je mnoho skokov, klopených zákrut a ďalších terénnych prekážok a súťaží sa vyraďovacím systémom, nezriedkavé sú pády či kolízie. V divácky atraktívnom Big Air naberú adepti rýchlosť na stromom nájazde a počas veľkého skoku sa pokúsia získať čo najviac bodov za akrobatické prvky.



Program akrobatického lyžovania na ZOH 2022:



5. februára - sobota:



12.30 moguls mužov



6. februára - nedeľa:



12.30 moguls žien



8. februára - utorok:



3.00 Big Air žien



9. februára - streda:



4.00 Big Air mužov



10. februára - štvrtok:



12.00 tímové skoky



14. februára - pondelok:



2.30 slopestyle žien

12.00 skoky žien



15. februára - utorok:



2.30 slopestyle mužov



16. februára - streda:



12.00 skoky mužov



17. februára - štvrtok:



7.00 skikros žien



18. februára - piatok:



2.30 U-rampa žien

7.00 skikros mužov



19. februára - sobota:



2.30 U-rampa mužov