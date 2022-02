Petra Vlhová na ZOH na ceste za medailou aj cez Žampovu métu

Program alpského lyžovania na ZOH 2022:



3. februára - štvrtok:



04.00 prvý meraný tréning na zjazd mužov



4. februára - piatok:



04.00 druhý meraný tréning na zjazd mužov



5. februára - sobota:



04.00 tretí meraný tréning na zjazd mužov



6. februára - nedeľa:



04.00 zjazd mužov



7. februára - pondelok:



03.15/6.45 obrovský slalom žien



/VLHOVÁ, JANČOVÁ, HROMCOVÁ/



8. februára - utorok:



04.00 super-G mužov



/ANDREAS ŽAMPA/



9. februára - streda:



3.15/6.45 slalom žien



/VLHOVÁ, JANČOVÁ, HROMCOVÁ/



03.30 meraný tréning na zjazd do kombinácie mužov



10. februára - štvrtok:



3.30/7.15 kombinácia mužov



11. februára - piatok:



04.00 super-G žien



/VLHOVÁ, JANČOVÁ, HROMCOVÁ/



12. februára - sobota:



04.00 prvý meraný tréning na zjazd žien



13. februára - nedeľa:



03.15/6.45 obrovský slalom mužov



/ŽAMPOVCI/



04.00 druhý meraný tréning na zjazd žien



14. februára - pondelok:



04.00 tretí meraný tréning na zjazd žien



15. februára - utorok:



04.00 zjazd žien



16. februára - streda:



03.15/6.45 slalom mužov



/ŽAMPOVCI/



03.30 meraný tréning na zjazd do kombinácie žien



17. februára - štvrtok:



03.30/7.00 kombinácia žien



/VLHOVÁ/



19. februára - sobota:



04.00 tímová paralelka



/SR/

Peking 27. januára (TASR) - Alpské lyžovanie rozprestiera svoj program tradične počas celej zimnej olympiády a tak to nemôže byť ináč ani na hrách Peking 2022. V prvý a v záverečný súťažný deň už síce bude chýbať, ale na druhej strane časť pretekárov odvetvia registruje svoje výkony dvakrát pred oficiálnym otvorením hier. V zjazde sa od štvrtka 3. februára pôjdu (ak počasie dovolí) tri merané tréningy v mužskej kategórii. Kráľovskou súťažou mužov odštartujú zápolenia na bielych svahoch strediska Siao-chaj-tchuo v nedeľu 6. februára.Lyžovanie dole kopcom má svoj vyše 150-ročný pôvod v Alpách. Odvtedy sa všeličo zmenilo a bezpochyby okrem náročnej logistiky patrí aj k najviac sa rozvíjajúcim športovým odvetviam. Po stránke technologickej i masovej, čo úzko súvisí, rozmach zjazdárskej turistiky nastal v minulom storočí najmä vďaka vzniku vlekov, lanoviek a inej potrebnej infraštruktúry. Masovosť sa odzrkadľuje aj v popularite pasívneho vnímania - alpské lyžovanie patrí medzi top-divácke športy a v programe zimnej olympiády je v top-kategórii s hokejom a krasokorčuľovaním.Alpské lyžovanie debutovalo na ZOH v Ga-Pa 1936. Od roku 1948 sa jazdili osobitne slalom a zjazd, od roku 1952 obrovský slalom ako technicky najvýraznejšie vydanie odvetvia. Super-G ako najmladšia zo špeciálnych disciplín pribudol v roku 1988, vtedy začali registrovať na ZOH aj kombináciu, už dlhšie fungujúcu v SP a na MS. Jej staršiu podobu (zjazd + 2 kolá slalomu) vystriedala medzitým superkombinácia s jedným slalomovým kolom, medzitým sa názov ustálil ako (alpská) kombinácia a jazdieva sa aj so super-G namiesto zjazdu, Peking však môže byť jej labuťou olympijskou piesňou.Slovenské lyžovanie a s ním veľká časť verejnosti upriami svoju pozornosť na Petru Vlhovú hneď po nedeľnom zjazde mužov. V pondelok 7. februára si bude treba na obrovský slalom privstať (3.15/6.45). Z hľadiska celozimnej fazóny i dlhoročnej platformy hviezdnej zjazdárky sa historická lyžiarska medaila a to "prinajmenšom zlatá" očakáva o dva dni neskôr, slalom je na programe v rovnakých časoch. Aj keď zase harmonogram alpského lyžovania je nevyspytateľná vec, najmä ak ide o vrcholné podujatie, takže človek nepozná "dňa ani hodiny".Zaujímavé a prípadne aj radostné momenty z hľadiska slovenskej účasti by mohli prísť aj v kombinácii (17. februára), otázne je, ako sa Vlhová postaví dva dni po slalome k štartu v super-G. V mužskej vetve by mal byť vrcholom štart bratov Žampovcov v obrovskom slalome 13. februára. Prenikavý výsledok by bol malou senzáciou, ale obaja už majú toho všeličo za sebou. Najmä Andreas by mohol ťažiť aj z výrazne lepšieho štartového čísla ako má v SP, lebo až tucet pretekárov renkingovo pred ním sa na ZOH nepredstaví vzhľadom na 4-miestne národné kvóty. Adam by mohol za šťastnej konštelácie prekvapiť aj v slalome, ale už druhú sezónu v ňom nesúťaží. Vypadol tak zo štartovej listiny SP a TASR to vychádza, že na zimnej olympiáde by mal číslo blížiace sa 50-ke. Pritom v Soči 2014 dosiahol dva extra olympijské výsledky v slalome a jeho kombinácii so zjazdom (6. a 5. miesto), pričom v oboch prípadoch mal najrýchlejšie druhé (slalomové) kolá. Senzačné 6. miesto si vyjazdil medzi esami ako Hirscher, Neureuther, Grange, či Kristoffersen. Žampa bol v druhom kole o vyše sekundu rýchlejší ako olympijský víťaz a predtým dvojnásobný majster sveta Mario Matt.TASR zdôrazňuje že tento počin, slalomové 6. miesto v Soči, je doteraz najhodnotnejší olympijský výsledok (akéhokoľvek) slovenského lyžovania v ére samostatnosti. Petra Vlhová skončila pred štyri rokmi v Pjongčangu piata v kombinácii, čo je číselne lepšie. Lenže reálie zjazdového lyžovania hovoria jasnou rečou - súťaž všestrannosti má (s výnimkou medailového) nižší hodnotový cveng ako špeciálne disciplíny práve pre nižšiu konkurenciu, naopak tá slalomárska u mužov je obrovská. Pravda, Petra by mala za štandardných okolností Adamov najvýraznejší slovenský míľnik prekonať minimálne v slalome a kombinácii ako superfavoritka na medaily, očakáva sa to od nej aj v obrovskom slalome a bez šance na prienik do prvej päťky by nebola ani v super-G.Na olympijských svahoch sa prvýkrát v histórii chystá na štart slovenská superstar, ktorá má potenciál byť ich kráľovnou a môže ašpirovať aj na okruh najúspešnejších športovcov ZOH 2022. No netreba mať hneď veľké oči, potenciál je premenlivá veličina. Slalom sa opiera o dva fakty. Po prvé je Petra Vlhová momentálne najlepšia a mimoriadne stabilná. Po druhé a navzdory prvému je Američanka Mikaela Shiffrinová rovnaká adeptka na zlato. Má za sebou veľa zlého, po rodinnej tragédii spred dvoch rokov sa opäť dostáva na svoje výnimočné pozície, nedávno prekonala covid a v slalome si užila aj smolu. Niežeby predtým tlak nezvládala (a aký enormný!), ale teraz je na ňu taký akurátny. Slalomové zlato zo ZOH už získala a preto ďalšie by už len zveľadilo jej rekordné zbierky. Takmer isté je, že len pri výpadku oboch výnimočných slalomárok majú nárok na titul ďalšie, napríklad Rakúšanka Liensbergerová, či Švajčiarka Holdenerová. V mužskom slalome, ako už bola vyššie reč, je ohromné množstvo favoritov na medaily, ak by sa rátali len tí, ktorí v tejto zime stáli na pódiu, tak ich je 14 z 18 pozícií. S formou hore však ide napríklad Nór Kristoffersen, ktorý v troch januárových slalomoch zašiel štyri skvelé kolá, akurát že v tom jednom skončil pár bránok pred jasne víťazným cieľom.Obrovské slalomy sú nabité kandidátmi na medaily v oboch kategóriách. Vlhovej súperky, okrem explodujúcej Švédky Hectorovej, a (opäť aj) Shiffrinovej, sú z Francúzska, Talianska, Švajčiarska i Rakúska a ich priezviská sú zvučné - Worleyová, Bassinová, Gutová-Behramiová, z druhej vlny Brignoneová, Gisinová a (možno) Liensbergerová. Zranená Goggiová túto súťaž nestihne. Menoslov nekopíruje priebežné poradie v SP, ak by mal, boli by v ňom aj tri pretekárky z dolnej časti prvej desiatky. Kombinácia, ako tretia silná Vlhovej disciplína, ráta ako hlavnú favoritku Shiffrinovú pred Vlhovou, Brignoneovou a obhajkyňou titulu Gisinovou. Mužský obrák má v sústave medailových kandidátov prakticky jediného na zlato. Švajčiar Marco Odermatt z piatich súťaží zimy zaváhal iba v druhom kole prvého obráku v Alta Badii a skončil druhý, na druhý deň však vyhral o vyše sekundu a triumfoval aj v troch ostatných pretekoch. Veľkú šancu na zlato má i v kombinácii, aj v nej však treba počítať tiež s jeho krajanom Meillardom a Francúzom Pinturaultom.Klzavý program ZOH zosobňuje tiež zrejmých kandidátov na medaily, aj keď predposledný januárový víkend všeličo zmenil. Talianka Sofia Goggiová ako štvornásobná víťazka zimy je superfavoritka zjazdu a spolu s krajankou Federicou Brignoneovou aj super-G. Obe však jazdia veľmi divoko a nestálo a Goggiová 23. jnauára v Cortine d´Ampezzo druhýkrát nepekne padla. Napriek drobným poškodeniam (koleno) a fraktúre (holenná kosť) plánuje obhajovať olympijské zlato v zjazde (15. februára), zrejme sa však vzdá supr-G, ktorý sa ide o štyri dni skôr. A tak majú väčšiu šancu iné hviezdne súperky na čele s Gutovou-Behramiovou. Otázna je fazóna Shiffrinovej, ktorá rýchlostné súťaže podobne ako Vlhová pred ZOH zväčša vynechávala. Lenže najúspešnejšia v histórii je mimoriadne inteligentná zjazdárka, s ktorou treba vpredu počítať vždy, keď sa postaví na štart akýchkoľvek pretekov. To isté platí aj o mladej mužskej kométe, Odermatt v generálke zjazdu v Kitzbüheli "sfúkol" z obludného Streifu všetkých skúsených špecialistov a bol by aj vyhral, keby vlaňajšiemu dvojnásobnému víťazovi hahnekammskej klasiky nedaroval ekvibrilistický nájazd z Hausbergkannte do Traverzu. Jeho krajan Feuz tak vyhral s malým náskokom a Odermatt aj predtým vo Wengene potvrdil, že okrem slalomu môže ašpirovať na cenné kovy vo všetkých ostatných štyroch individuálnych štartoch. V rýchlom sklze by mu mali okrem Feuza konkurovať najmä Nór Kilde a Rakúšania Kriechmayr s Mayerom, v super-G podľa povahy trate prípadne aj Pinturault.Alpský program môže vygenerovať viacero 2-3-násobne zlatých hrdinov. Zhrnuté - horúci kandidáti na takýto štatút, už bez Goggiovej, sú Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde, Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová.