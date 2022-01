Päť Slovákov v behu na lyžiach bez veľkých očí a Johaugovej sen

Program behu na lyžiach na ZOH 2022:



5. februára - sobota:



8.45 ženy - skiatlon (7,5 km + 7,5 km)



6. februára - nedeľa:



8.00 muži - skiatlon (15 km + 15 km)

/KORISTEK/



8. februára - utorok:



9.00/11.30 šprint voľnou technikou mužov + žien - kvalifikácia a vyraďovacia časť

/PROCHÁZKOVÁ, KLEMENTOVÁ, SIVOKOVÁ, MLYNÁR/



10. februára - štvrtok:



8.00 ženy - 10 km klasicky intervalovým štartom

/PROCHÁZKOVÁ, KLEMENTOVÁ, SIVOKOVÁ/



11.februára - piatok:



8.00 muži - 15 km klasicky intervalovým štartom

/MLYNÁR, KORISTEK/



12.februára - sobota:



8.30 ženy - štafeta (4x5 km)



13. februára - nedeľa:



8.00 muži - štafeta (4x10 km)



16. februára - streda:



10.00/12.00 tímšprint klasicky mužov + žien - semifinále a finále

/PROCHÁZKOVÁ, KLEMENTOVÁ?, SIVOKOVÁ?, MLYNÁR, KORISTEK/



19. februára - sobota:



7.00 muži - 50 km voľnou technikou s hromadným štartom

/KORISTEK/



20. februára - nedeľa:



7.30 ženy - 30 km voľnou technikou s hromadným štartom

/PROCHÁZKOVÁ/

Bratislava 27. januára (TASR) - Beh na lyžiach ako najtradičnejšie zimné športové odvetvie bude mať v Pekingu rovnaký počet medailových vyvrcholení ako na ZOH pred štyrmi rokmi - dvanásť. V porovnaní s predchádzajúcimi hrami v Pjongčangu nenastali okrem pravidelnej rotácie techník v jednotlivých disciplínach žiadne zmeny v jeho programe. Ten odštartuje už v úvodnú sobotu 5. februára ženským skiatlonom a v posledný olympijský deň 20. februára ho zakončia opäť ženy svojou kráľovskou disciplínou na 30 km voľne s hromadným štartom.Slovensko bude rovnako ako v Pjongčangu reprezentovať pätica bežcov - Alena Procházková, Barbora Klementová, Kristína Sivoková, Peter Mlynár a Ján Koristek. V Pekingu nemajú ambície útočiť na najvyššie priečky a akékoľvek ich umiestnenie v najlepšej tridsiatke by bol úspech. Pre 37-ročnú Procházkovú to bude už piata olympiáda, pod piatimi kruhmi nechýbala od Turína 2006 a zaradí sa tak k najvýraznejším slovenským osobnostiam pod olympijskou vlajkou (rekordérom je so šiestimi účasťami rýchlostný kanoista Erik Vlček). Jej individuálnym maximom je 18. priečka zo šprintu vo Vancouveri 2010, pred štyrmi rokmi ju od postupu do elitnej tridsiatky v jej najobľúbenejšej disciplíne delilo iba 59 stotín sekundy. Šprint bude v Národnom centre behu na lyžiach v klastri Čang-ťia-kchou na programe v utorok 8. februára. Štvrtá účasť na ZOH čaká na 33-ročného Mlynára, ktorý sa s elitným súťažením pôvodne rozlúčil v roku 2018 a na vrcholné súťaže sa vrátil po 3,5-ročnej prestávke práve s výhľadom na štart v Pekingu. Olympijský debut čaká v Číne na Koristeka (25) a iba 19-ročnú talentovanú Sivokovú, ktorá dostala miestenku dodatočne na základe prerozdelenia národných kvót.Slováci v samostatnej ére pod piatimi kruhmi v behu na lyžiach nikdy nechýbali. Najlepšími výsledkami sú tri ôsme miesta - na korčuliarskej pätnástke v Lillehammeri 1994 ho dosiahla Alžbeta Havrančíková, v Turíne 2006 v skiatlone Martin Bajčičák, ktorý rovnaké umiestnenie v talianskom stredisku zopakoval aj v tímšprinte dvojíc s Ivanom Bátorym. Historicky je ale najúspešnejšou Slovenkou Gabriela Svobodová-Sekajová, ktorá bola v roku 1984 v Sarajeve členkou striebornej štafety niekdajšieho Československa.Nórsko ako najsilnejšia bežecká veľmoc bude aj v Pekingu ašpirovať na popredné priečky vo všetkých disciplínach, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu triumfovali jeho reprezentanti v siedmich z 12 súťaží a so 14 cennými kovmi (7-4-3) jednoznačne ovládli hodnotenie krajín pred Švédskom (2-3-1). Historicky nazbierali nórski bežci na ZOH celkovo už 121 medailí (47-42-32), čo je o 41 viac ako druhé Švédsko. TASR pripomína, že najdekorovanejším športovcom na zimných olympiádach v histórii je s 15 medailami (z toho osem zlatých) nórska bežkyňa na lyžiach Marit Björgenová, ktorá ukončila kariéru v roku 2018 a neskôr sa ešte vrátila k súťaženiu v diaľkových pretekoch.V Pekingu budú v bielej stope pútať pozornosť súboje medzi rekordérom v počte víťazstiev v pretekoch Svetového pohára Nórom Johannesom Hösflotom Kläbom a ruským reprezentantom Alexandrom Boľšunovom, ktorý vyhral uplynulé dve edície seriálu. Dvadsaťpäťročný Kläbo je trojnásobný olympijský šampión z Pjongčangu, kde dominoval v šprinte, tímšprinte a bol aj členom víťaznej štafety. Jeho rovesník Boľšunov má z rovnakých hier tri striebra a jeden bronz. Kläbo zlatý hetrik zopakoval aj na vlaňajších MS v rovnakých disciplínach, v ktorých bude aj teraz topfavorit. Boľšunov má najvýraznejšie šance na zlato v skiatlone a v pretekoch na 15 km klasicky. Do okruhu favoritov budú patriť aj Fín Iivo Niskanen, štvornásobný olympijský víťaz Dario Cologna zo Švajčiarska i prakticky celá ekipasilnej nórskej reprezentácie.TASR akcentuje, že sen o svojom prvom olympijskom zlate z individuálnej súťaže si v Pekingu chce splniť Therese Johaugová. Tridsaťtriročná Nórka sa síce na svetovom šampionáte 2021 ziskom svojho už štrnásteho zlata dostala v tabuľke najúspešnejších účastníkov MS všetkých čias s bilanciou 14-2-3 na tretie miesto, no z dvoch ZOH 2010 a 2014 má v zbierke "iba" zlato v štafete a striebro i bronz z individuálnych súťaží. Pred štyrmi rokmi jej štart v Pjongčangu znemožnil kontroverzný trest za doping, keď sa podľa jej slov dostala zakázaná látka do jej tela cez krém na pery. V tejto sezóne sústredila svoju pozornosť výsostne na ZOH a vynechala preto napríklad aj prestížne podujatie Tour de Ski. V Číne môže atakovať najvyšší stupeň v skiatlone, na 10 km klasicky, na tridsiatke s hromadným štartom i v štafete. K adeptkám na medaily patria aj súčasná líderka SP Ruska Natalija Neprjajevová, Švédky Charlotte Kallová, Ebba Anderssonova a Frida Karslssonová, Fínky Krista Pärmäkoskiová a Kerttu Niskanenová, Američanka Jessie Digginsová, Či Johaugovej krajanky Heidi Wengová, či Maiken Caspersen Fallová.Bežcom pred hrami výrazne komplikoval situáciu koronavírus. Pandémia znemožnila uskutočniť dve januárové generálky na hry v rámci Svetového pohára, keď organizátori zrušili podujatia vo francúzskom Les Rousses i v slovinskej Planici, kde mali štartovať aj slovenskí reprezentanti. Na najvyššom fóre sa tak naposledy súťažilo ešte na prelome rokov v rámci etapového podujatia Tour de Ski. Koronavírus krátko pred odchodom do Pekingu zasiahol nórsku reprezentáciu - po pozitívnom teste trénera Arilda Monsena muselo do izolácie zamieriť všetkých osem nominovaných mužov a ich odlet na ZOH preto odložili o niekoľko dní. Pozitívny test hlásili aj dve nórske reprezentantky Heidi Wengová a Anne Kjersti Kalvaaová, ktorým nariadili karanténu takmer až do začiatku hier a ich štart v Pekingu je preto veľmi otázny.Beh na lyžiach má svoje korene podľa nástenných malieb objavených v minulom storočí v Rusku už vyše 6000 rokov. Od roku 1500 sú bežky súčasťou výbavy švédskej armády a do roku 1767 sa datujú prvé vojenské preteky v Nórsku. Bežecké lyžovanie bolo prirodzenou súčasťou premiérovej zimnej olympiády v Chamonix 1924, kde sa súťažilo na 18 a 50 km trati. Od ZOH 1952 v Oslo bojujú o medaily aj ženy a od Calgary v roku 1988 sa medailové disciplíny delia podľa techniky na voľné a klasické.