Zmenila sa programová schéma, slovenské biatlonové ambície klesli

Program biatlonu na ZOH 2022:



5. februára:



10.00 mix štafety

/účasť SR/



7. februára:



10.00 vytrvalostné preteky žien na 15 km

/P. FIALKOVÁ, I. FIALKOVÁ, HORVÁTOVÁ, V. MACHYNIAKOVÁ/



8. februára:



9.30 vytrvalostné preteky mužov na 20 km

/ŠIMA, BARTKO, SKLENÁRIK, BALOGA/



11. februára:



10.00 šprint žien na 7,5 km

/P. FIALKOVÁ, I. FIALKOVÁ, HORVÁTOVÁ, V. MACHYNIAKOVÁ/



12. februára:



10.00 šprint mužov na 10 km

/ŠIMA, BARTKO, SKLENÁRIK, BALOGA/



13. februára:



10.00 stíhačka žien na 10 km, 11.45 stíhačka mužov na 12,5 km

/??/



15. februára:



10.00 štafeta mužov na 4x7,5 km

/ŠIMA, BARTKO, SKLENÁRIK, BALOGA/



16. februára:



8.45 štafeta žien na 4x6 km

/P. FIALKOVÁ, I. FIALKOVÁ, HORVÁTOVÁ, V. MACHYNIAKOVÁ/



18. februára:



10.00 hromadné preteky mužov na 15 km

/??/



19. februára:



10.00 hromadné preteky žien na 12,5 km

/??/

Peking 27. januára (TASR) - Biatlonové zápolenia tradične rozprestierajú svoj program počas celej zimnej olympiády, no tohtoročná v Pekingu prinesie zásadné zmeny v programe. Kým v predchádzajúcich edíciách sa vždy štartovalo šprintmi, na ktoré priamo nadväzujú ďalšie individuálne preteky, tentokrát sa biatlonový program v stredisku Čang-ťia-kchou začne mix štafetami a po nich budú nasledovať vytrvalostné preteky.TASR pripomína, že predchádzajúce tri zimné olympijské hry priniesli na úvod všetky individuálne disciplíny. Zo šprintu postúpilo 60 najlepších do stíhačky, po ktorej nasledovali vytrvalostné preteky a pre 30 najlepších podľa kvalifikačného kľúča aj preteky s hromadným štartom. Účasť v tzv. 'masse' určuje aktuálne poradie v seriáli Svetového pohára s 15 najlepšími, ktorých doplnia medailisti zo ZOH a zvyšok podľa bodov nadobudnutých v predchádzajúcich pretekoch na podujatí. Až po tom nasledovali štafety a na záver aj mixy, ktoré sa dostali do programu hier premiérovo pred ôsmimi rokmi v Soči. V Pekingu otvorí program práve najmladšia disciplína a to už deň po otváracom ceremoniáli celých hier. Po dni voľna nasledujú vytrvalostné preteky žien na 15 km a 8. februára sa dostanú na rad aj muži na 20 km. Ďalšie dva dni majú všetci na regeneráciu a 11. a 12. februára sú na programe ženský a mužský šprint a následne aj stíhačky. Po ďalších dvoch dňoch voľna prídu na rad štafetu mužov a žien a program vyvrcholí 18. a 19. februára "massom".Biatlon v jeho úplnom začiatku zastrešovala Medzinárodná únia moderného päťboja, na ZOH prenikol v zúženej podobe jednej disciplíny v roku 1960, s vytrvalostnými pretekmi mužov v americkom Squaw Valley. Postupne rástla jeho popularita i počet olympijských disciplín, ktorý sa zvýšil až na terajších jedenásť. Päť mužských i ženských doplní tretíkrát štafetový mix. Pred 16 rokmi v Salt Lake City ešte chýbali v programe preteky s hromadným štartom, keď pribudli až o štyri roky neskôr v Turíne 2006, Soči 2014 vstúpilo do histórie s premiérou miešaných štafiet.V uplynulých troch edíciách zimných hier bol biatlon výstavnou skriňou slovenských výprav. Nečudo, veď z ôsmich cenných kovov v ére samostatnosti sa pretekári s bežkami a puškami postarali až o sedem, pričom okrem jednej získala všetky hviezdna Anastasia Kuzminová. Po odchode trojnásobnej zlatej medailistky i ďalších do športového dôchodku sa však očakávania slovenských fanúšikov pred Pekingom už neuberajú k tým najvyšším priečkam. Slovenský biatlon sa v posledných dvoch sezónach na najvyššej úrovni trápi a najmä muži museli do posledných chvíľ bojovať, aby sa udržali do 20. miesta v olympijskej kvalifikácii a v Pekingu moli štartovať štyria. Nakoniec sa to podarilo a tak sa pod piatimi kruhmi predstavia Paulína Fialková, Ivona Fialková, Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková a z mužov Michal Šíma, Šimon Bartko, Tomáš Sklenárik a Matej Baloga. Najväčšie očakávania sú na sestrách Fialkových, najmä Paulína ukázala v posledných pretekoch SP v Anterselve stúpajúcu formu 16. miestom vo vytrvalostných pretekoch a 11. v hromadných.Pre štyrmi rokmi zažiarila na svojej poslednej olympiáde Kuzminová zlatom v "masse" a striebrom v stíhačke a vytrvalostných pretekoch. V Soči vyhrala šprint a predtým vo Vancouveri pridala k rovnakému kovu aj striebro v stíhačke. Siedmu slovenskú biatlonovú medailu v ére samostatnosti pridal Pavol Hurajt, ktorý získal v Kanade bronz v mass pretekoch.V Pekingu budú chýbať aj ďalší obhajcovia zlata z Pjongčangu. Z mužov zostal v hre len Nór Johannesa Thingnesa Bö, ktorý pred štyrmi rokmi získal olympijský titul vo vytrvalostných pretekoch, no v prebiehajúcej sezóne sa mu zatiaľ príliš veľmi nedarí. Víťaz massu a stíhačky legendárny Martin Fourcade z Francúzska i zlatý v šprinte Arnd Peiffer z Nemecku už ukončili kariéry. Zo žien sa s ňo rozlúčila Nemka Laura Dahlmeierová, víťazka šprintu a stíhačky a tak bude obhajovať individuálne zlato len Švédka Hanna Öbergová. Štafety v Pjongčangu vyhrali Švédi a Bielorusky a mix Francúzi.Medzi mužmi patria k najväčším favoritom nórski bratia Böovci, ich krajan Sturla Holm Laegreid, Francúzi Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Švéd Sebastian Samuelsson, Rusi Alexandr Loginov, Eduard Latypov či Nemec Benedikt Doll. Zo žien najviac vyčnieva Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, na krk jej dýchajú švédske sestry Hanna a Elviara Öbergová, Bielorusky Dzinara Alimbekavová, Hanna Solová, Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová, Talinaka Dorothea Wiererová, Češka Markéta Davidová či trojica Francúzok.