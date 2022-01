Hokejový turnaj na ZOH druhýkrát za sebou bez hráčov z NHL

Program mužského hokejového turnaja na ZOH:



streda 9. februára



B-skupina



09.40 Rusko - Švajčiarsko

14.10 Česko - Dánsko



štvrtok 10. februára



A-skupina



14.10 USA - Čína

14.10 Kanada - Nemecko



C-skupina



05.10 Švédsko - Lotyšsko



09.40 Fínsko - SLOVENSKO



piatok 11. februára



B-skupina



05.10 Dánsko - ROC

09.40 Česko - Švajčiarsko



C-skupina



09.40 Švédsko - SLOVENSKO

14.10 Lotyšsko - Fínsko



sobota 12. februára



A-skupina



05.10 Kanada - USA

09.40 Nemecko - Čína



B-skupina



14.10 ROC - Česko

14.10 Švajčiarsko - Dánsko



nedeľa 13. februára



A-skupina



14.10 Čína - Kanada

14.10 USA - Nemecko



C-skupina



05.10 SLOVENSKO - Lotyšsko

09.40 Fínsko - Švédsko



pondelok 14. februára - voľný deň



utorok 15. februára



kvalifikácia o štvrťfinále



05.10/5.10/9.40/14.10



streda 16. februára



štvrťfinále



05.10/7.00/9.40/14.30



štvrtok 17. februára - voľný deň



piatok 18. februára



semifinále



05.10/14.10



sobota 19. februára



14.10 o bronz



nedeľa 20. februára



05.10 finále

Peking 27. januára (TASR) - Olympijský turnaj hokejistov býva tradične jedným z vrcholov ZOH. Už druhýkrát za sebou však jeho kvalitu poznačí neúčasť hviezd z NHL, po Pjongčangu 2018 budú profiligoví hráči chýbať aj v Pekingu.Hoci vedenie NHL pôvodne prisľúbilo hokejistom štart na ZOH 2022 a túto dohodu obe strany zakomponovali aj do kolektívnej zmluvy, všetko zmarila pandémia koronavírusu. Mohutne sa šíriaci variant omikron zapríčinil, že sa v NHL v čase olympijského verdiktu odložilo 50 stretnutí. Vznikol tak neželaný sklz v rozpise základnej časti, ktorý napokon rezultoval v zrušenie účasti NHL na olympijskom turnaji. Liga rozhodla, že odložené zápasy sa budú dohrávať predovšetkým počas pôvodne plánovanej olympijskej prestávky. NHL by si už nemohla dovoliť februárovú olympijskú pauzu aj z finančného hľadiska, veľký počet neuskutočnených zápasov či duelov bez divákov by negatívne ovplyvnil systém rozdelenia finančných príjmov a biznis model by bol vážne narušený.Hokejisti bývali v centre diania zimných olympiád najmä od Nagana 1998 pre štart profesionálov z prestížnej zámorskej súťaže. Tým, že vedenie NHL napokon svojich hráčov do Číny nepustilo, stratil mužský turnaj svoj náboj. Zápolenia sa začnú 9. februára a vyvrcholia finálovým duelom v nedeľu 20. februára, s úvodným buly šesť hodín pred záverečným ceremoniálom hier.Slovenskí hokejisti majú istotu, že si zahrajú vo vyraďovacej fáze. Turnaj sa hrá totiž rovnakým systémom ako vo Vancouveri 2010, Soči 2014 a Pjongčangu 2018. Z troch štvorčlenných skupín sa kvalifikujú priamo do štvrťfinále traja víťazi skupín plus najlepší z druhých miest (podľa bodov a skóre). Zostávajúca osmička bude hrať play off o postup do štvrťfinále krížovým spôsobom, teda 5. s 12., 6. s 11. atď. Vygenerované kvarteto priradia k už istej štvorici a potom už nasleduje klasické semifinále a zápasy o medailové umiestnenia.Slovo hokej (hockey) pochádza zo starého francúzskeho slova "hocquet" a jeho význam bol "palica". Už viac ako storočnú strechu mu robí IIHF, založili ju v máji 1908 v Paríži pod názvom LIGH. Tá zorganizovala v roku 1910 vo francúzskom Les Avants prvé ME v hokeji. Na zimnej olympiáde v roku 1920 sa po prvý raz zúčastnili i reprezentácie zo Severnej Ameriky. IIHF však formálne uznala ako rodisko hokeja Victoria Skating Rink. V marci 1875 sa na prastarom montrealskom klzisku uskutočnil prvý pravý hokejový zápas. Bol to zápas pod strechou, s dvoma mužstvami, rozhodcom a pukom, počítalo sa skóre a o priebehu i štatisticky informoval denník Montreal Gazette.Favoritov je viac. Titul obhajujú Rusi, v Pjongčangu získali po finálovej dráme s Nemcami (4:3 pp) zlato ako Olympijskí športovci z Ruska, v Pekingu budú pre trest za dopingovú kauzu štartovať pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC). Zo zlatého tímu sú v ruskom výbere ôsmi hráči, medzi nimi známe mená Vjačeslav Vojnov, Nikita Nesterov, Nikita Gusev či Michail Grigorenko. Pre obrancu Vojnova bude turnaj v Pekingu už tretí pod olympijskými kruhmi. "" uviedol tréner zbornej Alexej Žamnov pre portál championat.ru.Ďalších favoritov treba hľadať v severských výberoch. Švédi stavili na hráčov z domácej SHL, KHL a švajčiarskej NL, skúsenosti z NHL nazbierali Marcus Krüger, Joakim Nordström, Lucas Wallmark či Jacob de la Rose. Skúsený tím s vekovým priemerom 30,5 roka berú do Číny Fíni, ktorí sa môžu spoliehať na Samiho Vatanena, Valtteriho Filppulu, Lea Komarova či hrdinu MS 2019 na Slovensku Marka Anttilu. Česi sa môže oprieť o kvality Davida Krejčího, Michaela Frolíka, Vladimíra Sobotku či Romana Červenku. Pri neúčasti hráčov z NHL sa znižujú šance zámorských tímov. Kanada však berie so sebou pár zaujímavých mien na čele s vlaňajšou draftovou jednotkou Owenom Powerom a veteránom Ericom Staalom, držiteľom olympijského zlata z Vancouveru 2010 a víťazom Stanleyho pohára z roku 2006. V medailových úvahach treba počítať aj s Američanmi, Švajčiarmi a Nemcami, ktorí majú v nominácii 10 strieborných medailistov z Pjongčangu.Slováci sa budú snažiť prvýkrát od Vancouveru 2010 prebojovať medzi najlepšiu osmičku. V Soči 2014 im vystavili stopku Česi, s ktorými prehrali v kvalifikácii o postup do štvrťfinále 3:5 a obsadili konečné 11. miesto. V rovnakej fáze sa rozlúčili aj pred štyrmi rokmi v Kórejskej republike, keď nestačili na USA (1:5) a opäť skončili na 11. priečke. Práve ZOH v Pjongčangu boli prvým veľkým reprezentačným podujatím pre vtedy nového trénera národného tímu Craiga Ramsayho. Kanaďan odvtedy viedol mužstvo aj na troch MS, vrátane domáceho šampionátu v Bratislave a Košiciach. Slovenským maximom v ére samostatnosti na ZOH zostáva účasť v semifinále a štvrté miesto vo Vancouveri 2010. Tím vedený trénerom Jánom Filcom dokázal v skupine zdolať Rusko (2:1 sn) a vo štvrťfinále Švédsko (4:3), v semifinále potrápil neskoršieho šampióna Kanadu (2:3) a svoje vystúpenie zakončil pamätným súbojom o bronz, keď proti Fínom neudržal v tretej tretine dvojgólový náskok a prehral 3:5.