O ženské hokejové zlato premiérovo desať tímov, opäť bez Sloveniek

Program ženského hokejového turnaja na ZOH2022:



3. februára



A-skupina 05.10 Kanada - Švajčiarsko, 14.10 Fínsko - USA

B-skupina 05.10 Česko - Čína, 09.40 Švédsko - Japonsko



4. februára



A-skupina 05.10 ROC - Švajčiarsko

B-skupina 05.10 Dánsko - Čína



5. februára



A-skupina 05.10 Kanada - Fínsko, 09.40 Česko - Švédsko

B-skupina 09.40 Japonsko - Dánsko, 14.10 USA - ROC



6. februára



A-skupina 14.10 Švajčiarsko - USA

B-skupina 09.40 Čína - Japonsko



7. februára



A-skupina 05.10 ROC - Kanada, 14.10 Švajčiarsko - Fínsko

B-skupina 09.10 Dánsko - Česko, 14.10 Čína - Švédsko



8. februára



A-skupina 05.10 USA - Kanada, 14.10 Fínsko - ROC

B-skupina 09.10 Japonsko - Česko, 14.10 Švédsko - Dánsko



11. februára



štvrťfinále 05.10 1. zápas, 14.10 2. zápas



12. februára



štvrťfinále 05.10 3. zápas, 09.40 4. zápas



14. februára



semifinále 05.10 1. zápas, 14.10 2. zápas



16. februára



12.30 o bronz



17. februára



05.10 finále

Peking 27. januára (TASR) - História ženského hokeja napíše na tohtoročných ZOH v Pekingu svoje siedme olympijské pokračovanie. Po naganskom debute so šiestimi tímami sa ženská sekcia etablovala pod piatimi kruhmi za účasti ôsmich národných družstiev, tento rok sa počet účastníkov rozšíril na desať. Rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu aj tentokrát budú na turnaji chýbať Slovenky, ktoré neuspeli na finálovom turnaji kvalifikácie vo švédskej Lulee. Ich jediná doterajšia účasť je zároveň tá premiérová z Vancouveru 2010. Slovensko však bude mať zastúpenie medzi rozhodkyňami vďaka Nikolete Celárovej.TASR predpokladá, že v Pekingu sa pobijú o titul zámorské veľmoci Kanada a USA, ktoré nepustili k zlatému kovu zatiaľ ani jedného súpera. Američanky vyhrali premiérový turnaj v roku 1998 v Nagane a aj ten posledný v Kórejskej republike. Medzitým sa štyrikrát tešili zo zlata reprezentantky "javorových listov". Absolútna hegemónia "zámoria" platila do turínskej zimnej olympiády, tam sa v semifinále zrodil výsledok, ktorý naznačil možný prienik Európy do najvyšších mocenských pozícií. V metropole Piemontu napísali príbeh Švédky, keď v napínavom dueli o finále zdolali po nájazdovom rozstrele Američanky 3:2. Bolo to vôbec prvýkrát, keď niektorý z dvoch zámorských tímov na akomkoľvek turnaji musel opustiť ľad po konfrontácii s "nezámorským" ako zdolaný. Vo finále boli nad sily Severaniek Kanaďanky, proti ktorým zaznamenali len 8 striel a prehrali 1:4.O štyri roky neskôr vo Vancouveri však bolo opäť všetko "po starom". Zámorské družstvá prešli do boja o zlato bez jediného zaváhania, keď v dohromady ôsmich zápasoch strelili spolu 86 gólov a inkasovali iba štyri. Zo zlata sa nakoniec tešila Kanada po výhre 2:0. Po hrách sa tak začalo diskutovať, či ženský turnaj naozaj patrí pod päť olympijských kruhov. Vtedajší prezident Medzinárodného olympijského výboru Jacques Rogge upozornil, že "bez zlepšenia ostatných krajín nemôžeme pokračovať".Výsledok bol taký, že od Soči 2014 sa zmenil formát turnaja. Aj v Rusku sa tímy rozdelili na dve skupiny po štyroch, no podľa výkonnosti. V A-skupine sa predstavili prvé štyri celky v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a ďalšie štyri v B-skupine. Po klasickej skupinovej fáze si prvé dva tímy z "Á-čka" zaistili priamy postup do semifinále, pričom druhé dva si zahrali štvrťfinále proti dvom najlepším družstvám z B-skupiny. Posledné dve zo "slabšej" skupiny si zahrali ešte o konečné umiestnenie na 5.-8. priečke s neúspešnými štvrťfinalistami.Prvýkrát sa tak v skupinovej fáze stretli zámorské veľmoci, pričom Kanada vyhrala 3:2 a postúpila bez zaváhania z prvého miesta A-skupiny. Druhé skončili USA, keď si bez väčších problémov poradili s Fínskom (3:1) i Švajčiarskom (5:0). Favoritky nezaváhali ani v semifinále (Kanada - Švajčiarsko 3:1, USA - Švédsko 6:1), opäť sa pobili o zlato a opäť so šťastným koncom pre "javorové listy", ktoré triumfovali 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelila v 69. minúte Marie-Philip Poulinová. V Pjongčangu sa hralo rovnakým systémom. Kanaďanky zdolali v skupine USA 2:1, no Američanky im to vrátili vo finále, keď triumfovali 3:2 po predĺžení a nájazdoch. Rozhodujúci premenila Jocelyne Nicole Lamoureuxová-Davidsonová.Tento rok sa rozšíril počet účastníkov na desať. Vo výkonnostne lepšej A-skupine sa predstavia obhajkyne trofeje, Kanada, Fínsko, Švajčiarsko a reprezentantky Ruského olympijského výboru (ROC). V béčku sa pobijú o postup Japonsko, Česko, Švédsko, Dánsko a domáca Čína. Do štvrťfinále postúpia z A-skupiny všetky tímy, z druhej najlepšie tri a ďalej sa bude hrať klasickým vyraďovacím spôsobom. Turnaj sa uskutoční od 3. do 17. februára.Šesť tímov postúpilo na hry z rebríčka IIHF, Čína automaticky ako organizátor olympiády a Česko, Dánsko a Švédsko z troch záverečných kvalifikačných turnajov. Slovenky bojovali o postup v Lulee, kde obsadili tretie miesto po prehrách s domácim výberom 0:3, Francúzskom 1:3 a výhre nad Kórejskou republikou 7:1.Jediná účasť Sloveniek sa tak datuje k Vancouveru 2010, keď prehrali všetkých päť duelov so skóre 7:36 a obsadili posledné ôsme miesto. Reprezentantky spod Tatier mali dobrú šancu dostať sa aj do Soči, na domácom finálovom turnaji kvalifikácie v Poprade však v konkurencii Nórska, Dánska a víťazného Japonska získali len dva body a obsadili posledné štvrté miesto. Snaha postúpiť do Pjongčangu stroskotala už v druhej časti kvalifikácie na turnaji v nórskom Stavangeri.Pre Celárovú to bude už druhá účasť v tejto úlohe pod piatimi kruhmi, rozhodovala aj zápasy na ZOH 2018 v Pjongčangu. Vo Vancouveri v roku 2010 reprezentovala Slovensko ako hráčka. "" povedala Celárová pre TASR. Pred štyrmi rokmi malo Slovensko na mužskom turnaji zastúpenie v osobe hlavného arbitra Jozefa Kubuša, teraz nebude mať nikoho.