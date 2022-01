ZIMNÉ HRY - v hre prívlastkov prvé, druhé i tretie, majú byť nádherné

Peking 27. januára (TASR) - Tretia ázijská olympiáda v rade, druhá ázijská zimná a tretia "východná" zimná v sérii. Druhá pandemická a premiérovo v dejisku, ktoré po letných zorganizovalo aj zimnú verziu. Aj takéto prívlastky majú v poradí XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu. Tie odštartujú už o pár dní 4. februára otváracím ceremoniálom na národnom štadióne "Vtáčie hniezdo" a hlavnou otázkou je, či sa počas nich podarí minimalizovať dopady koronavírusu a teda či prebehnú podľa plánu.



Čínski organizátori sa preto snažia robiť všetko. Účastníci by sa vôbec nemali dostať do styku s bežnou verejnosťou a čakajú ich prísne zdravotnícke kontroly pred príchodom a neustále testovanie priamo v takzvanom "uzavretom kruhu" (closed loop), ktorý slúži pre účel hry ako v iných prípadoch bublina. Úrady aj preto výrazne obmedzili leteckú dopravu do krajiny a podmienkou pre vstup pre účastníkov hier je napríklad príchod priamo na medzinárodné letisko hlavného mesta Peking, kde môžu mať "prvý kontakt s krajinou".



Druhé "pandemické hry" sa uskutočnia len pol roka po posunutej olympiáde v Tokiu. Budú platiť ešte prísne opatrenia, pričom čínski organizátori na rozdiel od japonských tlačili aj na vakcináciu účastníkov. Tá síce nie je úplne povinná, no nezaočkovaní športovci, funkcionári i ďalší musia ísť po príchode do Číny do 21-dňovej karantény. Športovci môžu požiadať, aby nemuseli absolvovať karanténu, ale musia predložiť odôvodnenú lekársku výnimku. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) spolu s organizátormi vytvorili opäť playbooky, čiže akési plány hry, podľa ktorých sa musia riadiť všetci účastníci. Do bubliny, do ktorej sa dostanú len akreditované osoby, vstúpia hneď po prílete do Číny a opustia ich po odlete z krajiny. Medzi hlavné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy patria sledovanie zdravotného stavu už pred príletom do dejiska hier, trasovanie osôb, pravidelné testovanie, nosenie rúšok, dezinfekcia, atď.



Medzi opatrenia patrí aj aplikácia na monitorovanie zdravotného stavu, pred ktorou varovali viaceré bezpečnostné organizácie. MOV uviedol pre Deutsche Welle, že si dal aplikáciu posúdiť dvoma nezávislými organizáciami na testovanie kybernetickej bezpečnosti, ktoré mali zistiť, že nemá "žiadne kritické zraniteľnosti". Aj slovenský Národný bezpečnostný úrad však pre TASR uviedol, že účastníci by si nemali brať osobnú elektroniku do Pekingu. NBÚ odporúča zaobstarať si dočasné elektronické zariadenie aj dočasné SIM karty.



Bude to druhá olympiáda za sebou, kde rodinní príslušníci športovcov nebudú môcť navštíviť hostiteľskú krajinu a sledovať súťaže. Organizátori už minulý rok vylúčili účasť zahraničných divákov a pôvodne plánovali, že vstupenky budú predávať len domácim. Nakoniec sa zmenilo aj to a na tribúny sa dostanú diváci len na základe pozvánky. Zmena prišla v dôsledku miestneho šírenia nákazlivejšieho variantu omikron. Prvé pozitívne prípady sa týždeň pred hrami objavili aj u účastníkov hier, no zatiaľ nepostihli športovcov. Organizátori i predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru veria, že športový sviatok prebehne bez výraznejších problémov, podobne ako tomu bolo v Tokiu.



Čína verí, že prostredníctvom ZOH dokáže priviesť k zimným športom okolo 300 miliónov ľudí. Aj preto v krajine vybudovali niekoľko úplne nových športovísk. Pre potrebu hier však využijú mnoho z tých, ktoré hostili už olympiádu v roku 2008, vrátane národného štadióna. Peking sa tak stane prvým mestom na svete, ktoré usporiada obe verzie olympijských hier.



Zimná olympiáda sa odohrá v troch zónach. V Pekingu sa budú konať súťaže v halových ľadových športoch a v disciplíne Big Air. Alpskí lyžiari, bobisti, sánkari a skeletonisti budú súťažiť približne 90 km od pekinskej olympijskej dediny v Jen-čchingu, biatlonisti, bežci na lyžiach, skokani na lyžiach, severskí kombinátori, akrobatickí lyžiari či snoubordisti zasa v stredisku Čang-ťia-kchou, asi 180 km od hlavného mesta. Dejiská prepojili modernou železničnou traťou stavanou na rýchlosti až 350 km/h. Čínski organizátori sa zamerali aj na ekologickú stránku hier a za jednu z priorít si určili trvalú udržateľnosť, všetky športoviská by mali fungovať na energii z obnoviteľných zdrojov. "Mal som možnosť vidieť model, ako budú ZOH v Pekingu vyzerať a veľmi oceňujem, že z pohľadu dlhodobej udržateľnosti budú príkladom pre ďalšie obdobie," povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.



Vo Vtáčom hniezde s kapacitou 80.000 divákov sa uskutočnia otvárací a záverečný ceremoniál, z dejiska plaveckých športov "Vodnej kocky" sa stala "Ľadová kocka", ktorá privíta curling, a napríklad v Hale Wukesong a na Národnom halovom štadióne, kde sa v roku 2008 odohrávali basketbalové zápasy a gymnastika, sa teraz pobijú o medaily hokejisti. V pekinskej zóne pribudla iba rýchlokorčuliarska aréna s kapacitou 12.000 divákov. V areáli bývalej továrne v Šou-kangu vzniklo športovisko pre súťaže v Big Air snoubordistov a akrobatických lyžiarov. V každej z troch zón vznikli Olympijské dediny, ktoré po hrách prerobia na byty a obchodné priestory. Rozpočet by mal byť na úrovni 3,9 miliardy USD, pekinská olympiáda v roku 2008 pritom stála vyše 40 miliárd.



V Pekingu sa bude bojovať dokopy o 109 medailových kolekcií. V programe sa objaví aj sedem nových disciplín: monoboby žien, miešaná štafeta v šortreku, Big Air mužov aj žien v akrobatickom lyžovaní, súťaže miešaných tímov v skokoch na lyžiach, snoubordkrose i v akrobatickej disciplíne aerials (skoky). Rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu budú v Pekingu chýbať hokejisti z najlepšej ligy sveta. Vedenie NHL sa síce vlani v septembri dohodlo s IIHF a MOV na príchode jej hráčov, no po náraste pozitívnych prípadov na variant omikron v profilige a rozsiahlych odkladoch zápasov prišlo k zvratu. Koncom decembri padlo rozhodnutie, že hráči z NHL sa z dôvodu pandémie na hrách opäť nezúčastnia.



Rovnako ako vlani v Tokiu nebudú môcť súťažiť pod vlastnou vlajkou a s vlastnou hymnou ruskí športovci. Je to následok trestu s oficiálnou príčinou štátom podporovaného dopingového programu v krajine. Ruskí športovci mali pôvodne štartovať v metropole Číny ako neutrálni, ale nakoniec budú vystupovať ako v Tokiu pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC). Na hrách nebudú štartovať športovci z KĽDR. Severná Kórea odriekla svoju účasť v Pekingu pre celosvetovú pandémiu koronavírusu a vzhľadom na diplomatický bojkot viacerých krajín. "Nemôžeme sa zúčastniť na olympiáde pre kroky nepriateľských síl a celosvetovú pandémiu," uviedla krajina v liste, z ktorého citovala agentúra AP. Severná Kórea by aj bez tohto vyhlásenia nemohla vyslať olympijskú výpravu do Číny. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) už v septembri formálne suspendoval KĽDR zo ZOH 2022, dôvodom bola absencia športovcov z tejto krajiny na OH v Tokiu. Šéf MOV Thomas Bach vtedy povedal, že v Pekingu budú môcť súťažiť športovci z KĽDR iba individuálne pod olympijskou vlajkou. Na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu sa predstavilo spolu 10 športovcov z KĽDR, štyri roky predtým v Soči ani jeden a na ZOH 2010 vo Vancouveri dvaja. V Pekingu by mali štartovať športovci z 91 krajín, premiérovú účasť na zimných olympijských hrách absolvujú Saudská Arábia a Haiti.



Peking získal právo usporiadať ZOH v roku 2022 na 128. zasadnutí MOV 31. júla 2015 v Kuala Lumpure. Hlavné mesto Číny získalo vo voľbách 44 hlasov a o štyri zdolalo kazašské Almaty. Krátko na to sa objavili prvé protesty a tie sa stupňovali až do štartu hier. Nakoniec vyústili do diplomatického bojkotu. Odkedy Spojené štáty v decembri oznámili, že ich predstavitelia sa nezúčastnia na ZOH v Číne, došlo k záplave diplomatických bojkotov týchto hier, ku ktorému sa pridali napríklad Veľká Británia, Austrália, Kanada či Dánsko. USA kritizovali čínsku "prebiehajúcu genocídu a zločiny proti ľudskosti v Sin-ťiangu" s odkazom na represie voči ujgurskému obyvateľstvu a iným etnickým a náboženským menšinovým skupinám. Generálny tajomník OSN António Guterres by však mal cestovať do Pekingu na otvárací ceremoniál, ktorý bude 4. februára. V ten deň má do čínskej metropoly prísť aj ruský prezident Vladimir Putin.



Protesty a snahy o bojkot hier sa objavujú už od ich pridelenia Pekingu. Ich odporcovia vinia predstaviteľov krajiny z porušovania ľudských práv. Čínski organizátori však tvrdia, že je to pokus o "politizáciu športu" a sú presvedčení, že hry budú "bezpečné a nádherné". Viceprezident MOV John Coates uviedol, že spochybňovanie Číny v oblasti ľudských práv počas prípravy na ZOH v Pekingu nie je v kompetencii MOV. Peking čelí kritike pre zaobchádzanie s ujgurskou menšinou v regióne Sin-ťiang na severozápade krajiny, zásahy proti demonštrantom v Hongkongu a politiku voči Tibetu a Taiwanu.