Krasokorčuľovanie na ZOH bez Slovákov, Hanjuho útok na tretie zlato

Program krasokorčuľovania na ZOH 2022:



4. februára - piatok



tímová súťaž



3.02 krátky program mužov

4.41 krátky program tanečných párov

6.22 krátky program športových dvojíc

6. februára - nedeľa



tímová súťaž:



2.37 krátky program žien

4.57 voľné jazdy športových dvojíc



7. februára - pondelok



tímová súťaž



2.22 voľné jazdy mužov

3.31 voľné jazdy tanečných párov

4.37 voľné jazdy žien

8. februára - utorok

02.22 krátky program mužov



10. februára - štvrtok



02.38 voľné jazdy mužov



12. februára - sobota



12.07 krátky program tanečných párov



14. februára - pondelok



02.22 voľné jazdy tanečných párov



15. februára - utorok



11.08 krátky program žien



17. februára - štvrtok



11.08 voľné jazdy žien



18. februára - piatok



11.38 krátky program športových dvojíc



19. februára - sobota



12.08 voľné jazdy športových dvojíc

Bratislava 27. januára (TASR) - V Pekingu budú v najstaršom športe ZOH počnúc 4. februárom bojovať o slávu a cenné kovy sólisti, sólistky, športové dvojice a tanečné páry. Tretíkrát v histórii krasokorčuľovania sa uskutoční aj tímová súťaž, takže bude na ukoristenie až päť medailových kolekcií. Spolu sa pritom môžu na súťažiach predstaviť 148 krasokorčuliari z 32 krajín. Tretíkrát v ére samostatnosti po ZOH 1994 v Lillehammeri a ZOH 2006 v Turíne nebude mať Slovensko na olympijskom krasokorčuliarskom ľade zastúpenie.Olympijská história krasokorčuľovania sa píše od roku 1908, keď sa v Londýne predstavili súťažiaci v štyroch disciplínach. Do programu hier sa teda krasokorčuliari dostali už 16 rokov pred zavedením prvých ZOH v roku 1924 v Chamonix. V Prince's Skating Clube, v londýnskej štvrti Knightsbridge medzi mužmi triumfoval a prvým olympijským víťazom sa stal legendárny Švéd Ulrich Salchow. Medzi ženami získala prvé zlato Britka Madge Syersová, športové dvojice vyhrali Nemci Anna Hüblerová a Heinrich Burger, povinné figúry Rus Nikolaj Panin. Štartovalo 21 korčuliarov zo 6 krajín, o trošku viac ich bolo na OH 1920 v Antverpách - 26 z ôsmich krajín.Krasokorčuľovanie sa postupným vývojom vyprofilovalo na jeden z najatraktívnejších športov v programe ZOH. Prispeli k tomu aj legendy ako Sonja Henieová, Karl Schäfer, Jayne Torvillová a Christopher Dean, či mnoho ďalších. Jediným slovenským olympijským víťazom až do ZOH 2010 vo Vancouvri bol krasokorčuliar, na ZOH 1972 v Sappore triumfoval legendárny Ondrej Nepela. Zo slovenských krasokorčuliarov má na konte striebro aj Karol Divín (1960 Squaw Valley), resp. bronz získal v Sarajeve 1984 Jozef Sabovčík.Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu reprezentovali SR až traja krasokorčuliari. Sólistka Nicole Rajičová obsadila viac ako solídne 14. miesto. Tanečníci Lucia Myslivečková a Lukáš Csölley si v Kórejskej republike vybojoval právo štartu vďaka dodatočnej olympijskej kvalifikácie v nemeckom Oberstdorfe na tradičnom podujatí Nebelhorn Trophy. V Pjongčangu skončili po voľných tancoch na 20. mieste. Aj v septembri minulého roka sa na Nebelhorn Trophy skúsili kvalifikovať do Pekingu Adam Hagara, Rajičová a tanečníci Mária Sofia Pucherová s Nikitom Lysakom, skončili však ďaleko za pozíciami znamenajúcimi zisk nemnohých voľných kvótaplacov. V Nagane 1998 nepostúpil Róbert Kažimír do voľných jázd (26.), v Salt Lake City 2002 SR reprezentovali Zuzana Babjaková (21. miesto) a športová dvojica Oľga Beständigová, Jozef Beständig (17. miesto). Vo Vancouveri 2010 nepostúpila z KP do finálových jázd Ivana Reitmayerová (28.), v Soči 2014 skončila Rajičová 24.V Pekingu sa predstaví z obhajcov zlata z Pjongčangu iba medzi mužmi Japonec Juzuru Hanju. Dnes 27-ročný dvojnásobný majster sveta získal prvé olympijské zlato už v Soči 2014, na minulých ZOH ho obhájil. Ak získa zlato aj v Číne, vyrovná historický rekord Švéda Gillisa Grafströma (zlatého v 1920, 1924, 1928). Hoci ho v uplynulých týždňoch trápili zdravotné problémy, koncom decembra vyhral už šiestykrát národný titul a kvalifikoval sa do Pekingu. Okrem Rusov mu silnými konkurentmi budú Američan Nathan Chen či krajan Uno Šoma.Olympijská šampiónka spred štyroch rokov Ruska Alina Zagitovová sa nekvalifikovala, víťazná športová dvojica Aľona Savčenková s Brunom Massotom z Nemecka ako aj zlatí kanadskí tanečníci Tessa Virtueová so Scotom Moirom už ukončili kariéry. K favoritkám budú patriť tri rusky Kamila Valijevová, Anna Ščerbakovová a Alexandra Trusovová, ktorým môžu podkúriť Japonky. Medzi športovkami sú okrem Rusov horúcimi kandidátmi na titul domáci Wen-ťing Suej Cchung Chan, medzi tanečníkmi zasa štvornásobní majstri sveta a úradujúci olympijskí vicešampióni Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francúzska. V tímovej súťaži obhajuje zlato Kanada. Najsilnejší možný kontingent osemnástich krasokorčuliarov vyšle do Číny Rusko, budú vystupovať pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROC).Krasokorčuliarske boje v Capital Indoor Stadium sa začnú v deň otváracieho ceremoniálu (4. februára) a skončia sa záverečnou gala exhibíciou v deň záverečného ceremoniálu (20. februára).