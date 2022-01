V medailovej krimi v roku 2018 Nóri s 39 kovmi vzali rekord Američanom

Medailová bilancia ZOH 2018 - konečné poradie:



krajina zlato striebro bronz spolu



1. Nórsko 14 14 11 39

2. Nemecko 14 10 7 31

3. Kanada 11 8 10 29

4. USA 9 8 6 23

5. Holandsko 8 6 6 20

6. Švédsko 7 6 1 14

7. Kórejská rep. 5 8 4 17

8. Švajčiarsko 5 6 4 15

9. Francúzsko 5 4 6 15

10. Rakúsko 5 3 6 14

11. Japonsko 4 5 4 13

12. Taliansko 3 2 5 10

13. OŠR 2 6 9 17

14. Česko 2 2 3 7

15. Bielorusko 2 1 0 3

16. Čína 1 6 2 9

17. SLOVENSKO 1 2 0 3

18. Fínsko 1 1 4 6

19. Veľká Británia 1 0 4 5

20. Poľsko 1 0 1 2

21. Ukrajina 1 0 0 1

Maďarsko 1 0 0 1

23. Austrália 0 2 1 3

24. Slovinsko 0 1 1 2

25. Belgicko 0 1 0 1

26. Nový Zéland 0 0 2 2

Španielsko 0 0 2 2

28. Kazachstan 0 0 1 1

Lotyšsko 0 0 1 1

Lichtenštajnsko 0 0 1 1



Najúspešnejší športovci na ZOH 2018 v Pjongčangu:



/meno, odvetvie, medaily, zlato, striebro, bronz/



1. Marit Björgenová (Nór.) beh na lyžiach 5 2 1 2

2. Martin Fourcade (Fr.) biatlon 3 3 0 0

Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) beh na lyžiach 3 3 0 0

Peking 27. januára (TASR) - Pred štyrmi rokmi na ZOH v juhokórejskom Pjongčangu vyhralo medailovú bilanciu Nórsko až po veľkej dráme. Rozhodla o tom záverečná súťaž, keď sa "Vikingovia" vrátili na prvé miesto vďaka Marit Björgenovej.Fenomenálna bežkyňa na lyžiach triumfovala v pretekoch na 30 km klasickou technikou s hromadným štartom, vďaka čomu jej krajina získala 14. zlato a na druhú priečku odsunula Nemcov. Tí vybojovali rovnaký počet zlatých kovov, ale "iba" desať strieborných a sedem bronzových medailí. Nóri vyhrali poradie s bilanciou 14-14-11. Na tretej priečke sa umiestnili Kanaďania, ktorí sa v Kórejskej republike ovenčili 11 zlatými, 8 striebornými a 10 bronzovými kovmi. Slovensko vďaka zlatu a dvom striebram biatlonistky Anastasie Kuzminovej obsadilo 17. miesto.Nóri prvýkrát ovládli medailovú bilanciu na ZOH v roku 2002 v Salt Lake City (13-5-7). V Pjongčangu nazbierali až 39 cenných kovov, čím prekonali rekord USA z Vancouveru 2010. Medailové poradie na ZOH 2018 bolo vyrovnané až do záverečného dňa, Nórsko a Nemecko mali po 13 zlatých medailí a veľkých favoritov v akcii. Nemecko dostali do vedenia bobisti, pilot Francesco Friedrich ovládol so svojou posádkou súťaž štvorbobov a získal zlatý double. Definitívne rozhodnúť mohli nemeckí hokejisti, vo finále nad OŠR viedli ešte 56 sekúnd pred koncom 3:2, ale nakoniec im zostalo iba striebro. Definitívne tak konečné poradie určila Björgenová, ktorá svojím suverénnym výkonom vybojovala štrnáste zlato pre Nórsko. V Pjongčangu vybojovala päť cenných kovov - dve zlaté, jednu striebornú a dve bronzové medaily. Celkovo svoju olympijskú zbierku rozšírila na 15 medailí (8-4-3) a stala sa najúspešnejšou športovkyňou v histórii zimných olympiád. V počte titulov sa vyrovnala krajanovi biatlonistovi Ole Einarovi Björndalenovi, oproti nemu má však v zbierke o dva olympijské bronzy viac.Severská krajina počas ZOH žije športom, ľudia sú aj v pracovných hodinách zahľadení do televízorov, tabletov a mobilov a pozorne sledujú počínanie svojich športových hrdinov pod piatimi kruhmi. Napriek obrovským úspechom však bývajú medailové oslavy v krajine decentné. Krajina s 5,5 miliónmi obyvateľov, zbiera väčšinu medailí v lyžovaní, ale predovšetkým pred štyrmi rokmi kolekcie rozširovala v obrovskom spektre od klasického a alpského lyžovania, cez biatlon a rýchlokorčuľovanie, až po curling a slopestyle v akrobatickom lyžovaní.Pravda, hoci Ester Ledecká nebola v trojici najvýraznejších medailistov ZOH 2018, po rokoch a aj s vyhliadkou 2022 sa spomína azda najviac na túto českú snehovú obojživelníčku. Zápis do histórie v podobe triumfov v dvoch takých technicky odlišných športoch, ako sú alpské lyžovanie a snoubording, z nej podľa svetových médií urobil vôbec najväčšiu postavu XXIII. zimných olympijských hier. Najmä jej víťazstvo v superobrovskom slalome vyvolalo vo športovom svete skutočný šok. A zjazdárske špecialistky prinútilo pýtať sa, čo robia zle, keď ich zdolala iba 22-ročná snoubordistka, ktorá má za sebou len niekoľko veľkých súťaží na lyžiach. Triumf v paralelnom "obráku" na jej materskej doske už bol pomerne očakávanou záležitosťou.Výraznou postavou pred štyrmi rokmi bol aj francúzsky biatlonista Martin Fourcade, ktorý sa v Pjongčangu ovenčil tromi zlatými medailami. Ústup z pozícií, tak trochu očakávaný, zaznamenali Rusi, keďže im pre dopingovú aféru chýbala väčšina slávnych mien. Navyše nemohli v Pjongčangu štartovať pod národnou vlajkou. Mali iba dvoch víťazov - pätnásťročnú krasokorčuliarku Alinu Zagitovovú a hokejovú zbornú. OŠR v mužskom hokejovom turnaji splnili rolu najväčšieho favorita, hoci začali nečakanou prehrou so Slovenskom (2:3) a vo finále s Nemeckom ich delila necelá minúta od prehry.