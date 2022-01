Miroslav Šatan: Hry sú pre viacnásobného olympionika vždy výnimočné

Bratislava 27. januára (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja vníma ZOH ako výnimočnú akciu aj z pozície funkcionára. Miroslav Šatan štartoval na hrách ako hráč v rokoch 1994, 2006 a 2010, zahral si aj neúspešnú kvalifikáciu v roku 2002 v Salt Lake City priamo v dejisku hier. TASR pripomína, že bol v dejisku naganských hier 1998, kde ako hráč NHL z tribúny sledoval, ako tím nepostúpil do hlavnej časti olympijského turnaja. V roku 2014 sa za kontroverzných okolností nedostal do nominácie na ZOH v Soči.



Po Pjongčangu 2018, keď bol v pozícii generálneho manažéra tímu, mu okrem tejto funkcie pribudla aj tá najvyššia. Do Pekingu však Šatan necestuje, predĺženou rukou v dejisku olympiády bude jeho asistent Oto Haščák. "Olympiáda je z môjho pohľadu vždy výnimočná a je jedno, či tam ide niekto v pozícii športovca, funkcionára, alebo fanúšika. Vždy som sa na každú olympiádu tešil. Ale mrzí ma neúčasť hráčov NHL a prísne opatrenia spojené s koronavírusom. Myslím, že toto trochu olympiádu znehodnocuje. Ale vždy je to sviatok, na ktorý sa veľmi teším," uviedol Šatan pre TASR.



Pochopiteľne najviac času strávi bývalý úspešný hokejista podrobným sledovaním hokejového turnaja. No čas si nájde aj na iné disciplíny, najmä na tie so slovenskou stopou: "Ak sa dá, pozriem si biatlon, či lyžovanie. No a určite si nenechám ujsť vystúpenie Petry Vlhovej."



Ako priamy trojnásobný účastník hier mal Šatan možnosť sledovať mnohé významné osobnosti športu. Vždy ho však zo všetkých úspechov zaujal najviac ten slovenský. Tri zlaté medaily a tri strieborné z olympiád 2010 až 2018 v podaní Anastasie Kuzminovej: "Nasti som samozrejme držal palce a v súčasnosti spolu sedíme na olympijskom výbore, takže s ňou aj spolupracujem. Ona je pre mňa tým športovcom, ktorého obdivujem za uplynulé roky najmä za to, akým spôsobom reprezentovala seba a Slovensko."



Do Pekingu pôjdu slovenskí hokejisti s výberom z európskych líg, päť hráčov dodala Tipos extraliga. Pri neúčasti hráčov z profiligy sa pokúsia o prekvapenie tak, ako to dokázali hokejisti Nemecka pred štyrmi rokmi, keď to dotiahli až do finále. "Bol by som spokojný s tým, keby sme dokázali príjemne prekvapiť. Nechcel by som to vyjadriť do nejakého umiestnenia, ale určite budem rád, ak prekvapíme," zdôraznil Šatan.