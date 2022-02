Severská kombinácia v Pekingu opäť bez žien i slovenskej účasti

Program severskej kombinácie na ZOH 2022:



9. februára - streda:



9.00/12.00 individuálna súťaž v skokoch na strednom mostíku a v behu na 10 km



15. februára - utorok:



9.00/12.00 individuálna súťaž v skokoch na veľkom mostíku a v behu na 10 km



17. februára - štvrtok:



9.00/12.00 tímová súťaž v skokoch na veľkom mostíku a v behu na 4x5 km

Bratislava 27. januára (TASR) - Rovnako ako na piatich predchádzajúcich ZOH rozdajú v Pekingu v severskej kombinácii tri kolekcie medailí. V najodľahlejšom olympijskom klastri Čang-ťia-kchou, približne 180 km od Pekingu, zasiahnu združenári do bojov od 9. februára najskôr v dvoch individuálnych podujatiach so skokmi zo stredného i veľkého mostíka a behom na 10 km a bodku v tomto odvetví dá 17. februára súťaž družstiev.TASR zdôrazňuje, že severská kombinácia je v Pekingu jediné odvetvie s výsostne mužským zastúpením. Ženy síce už druhú sezónu súťažia o body vo Svetovom pohári a smelé plány prorokovali ich účasť už teraz v Číne, no momentálne sa plánuje ich začlenenie do olympijského programu až od roku 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V Pekingu tak kombinátori absolvujú tradične tri mužské súťaže, celkovo dostalo v tomto športe miestenky na hry 55 športovcov.Slovensko už dvadsať rokov čaká na svoje zastúpenie v severskej kombinácii na ZOH, nedočkalo sa ani v Pekingu. TASR pripomína, že naposledy sa pod piatimi kruhmi predstavil Michal Pšenko ešte v Salt Lake City 2002, kde obsadil 38. a 39. priečku. V samostatnej ére sa na hrách predstavili zatiaľ iba štyria Slováci. Historicky najvyššie umiestnenie má na konte Michal Giacko vďaka 26. pozícii v Lillehammeri v roku 1994, spoločnosť mu na prvej zimnej olympiáde so slovenskou účasťou vtedy robili Jozef Bachleda a Martin Bayer, do súťaže družstiev sa však nezapojili pre Bachledovo zranenie.Severská kombinácia združuje skoky a beh na lyžiach, vznikla v 19. storočí v Nórsku a pôvodne si ňou testovali svoje schopnosti nórski vojaci. Na zozname olympijských športov nechýba už od prvej zimnej edície OH v roku 1924 vo francúzskom Chamonix, v roku 1988 pribudla tímová súťaž. Od roku 2010 sa beží 10 namiesto 15 km. Suverénne najúspešnejšou krajinou olympijskej histórie je Nórsko s 31 medailami (13-10-8). Na predchádzajúcej olympiáde pred štyrmi rokmi v Pjongčangu však dominovali Nemci, ktorí získali všetky tri zlaté medaily a celkovo si pripísali 5 z 9 cenných kovov. Na veľkom mostíku triumfoval Eric Frenzel, na strednom Johannes Rydzek a obaja pridali zlato aj v tímovej súťaži.V Pekingu bude k topfavoritom patriť víťaz troch predchádzajúcich edícií Svetového pohára Nór Jarl Magnus Riiber, ktorý má zatiaľ na konte iba olympijské striebro zo súťaže tímov spred štyroch rokov. Ako jeho najvýraznejší konkurent sa v tejto sezóne profiluje iba 20-ročný Rakúšan Johannes Lamparter, ten zažiaril už na vlaňajších MS v Oberstdorfe ziskom dvoch zlatých a jednej striebornej medaily. Riiber odštartoval aj prebiehajúci ročník SP vo skvelej fazóne, pri jeho absencii na predchádzajúcich dvoch podujatiach ho však na čele seriálu vystriedal práve Lamparter. Tradične silný bude výber Nemecka na čele s trojnásobným olympijským šampiónom a 17-násobným medailistom z MS Frenzelom, ktorý bude vo veku 33 rokov štartovať na svojej štvrtej olympiáde a celkovo má z nich bilanciu cenných kovov 3-1-2. Ako prvý združenár môže stáť štvrtýkrát na najvyššom stupni na ZOH. Na popredné umiestnenia pomýšľajú aj jeho krajania Vinzenz Geiger, Terence Weber i Japonec Akito Watabe a Nór Jörgen Graabak.