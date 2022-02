Legendárny Martins Dukurs sa (asi) naposledy pokúsi o zlato

Program skeletonu na ZOH 2022:



10. februára - štvrtok:



2.30/4.00 muži, 1. a 2. jazda



11. februára - piatok:



2.30/4.00 ženy, 1. a 2. jazda

13.20/14.55 muži, 3. a 4. jazda



12. februára - sobota:



13.20/14.55 ženy, 3. a 4. jazda

Bratislava 27. januára (TASR) - Súťaže v skeletone budú na zimnej olympiáde v Pekingu prebiehať v termíne 10.-12. februára. Rovnako ako na predchádzajúcich štyroch hrách, víťaza v mužskej i ženskej kategórii určia štyri kolá.Úvodné dve mužské jazdy sú na programe vo štvrtok 10. februára, tretia a finálová štvrtá sa uskutočnia na druhý deň, ženy sa na trať dostanú 11.-12. februára. Zvíťazia pretekári s najmenším kombinovaným časom zo všetkých jázd. Slovensko doposiaľ v tejto disciplíne nikdy nemalo zastúpenie a nič sa na tom nemení ani na ZOH v Pekingu, kde by sa malo predstaviť 50 športovcov z 21 krajín.Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu získali zlaté medaily domáci Yun Sung-bin a Lizzy Yarnoldová z Veľkej Británie. V mužskej súťaži bude obrovským favoritom na zisk zlata Martins Dukurs. Tridsaťsedemročný Lotyš vyhral jedenástykrát v kariére seriál Svetového pohára, okrem toho je 6-násobný majster sveta a 12-násobný európsky šampión, no olympijské zlato v zbierke jeho úspechov chýba. Strieborný bol vo Vancouveri a v Soči, pred štyrmi rokmi skončil na nepopulárnej štvrtej priečke a zvažoval koniec kariéry, no napokon sa rozhodol pokračovať. TASR predpokladá, že do boja o medaily by okrem obhajcu zlata Sung-bina radi prehovorili aj Nemci Axel Jungk a úradujúci majster sveta Christopher Grotheerm či dvojica Rusov Nikita Tregubov a Vladislav Semionov.Medzi ženami je najväčšou ašpirantkou na zlato Holanďanka Kimberley Bosová, víťazka tohtoročného seriálu SP. V Pjongčangu skončila ďaleko za medailovými pozíciami na 8. priečke. Jej hlavnými súperkami by mali byť Rakúšanka Janine Flocková, Ruska Jelena Nikitinová či Nemka Tina Hermannová.Skeleton dostal svoje meno od tvaru pôvodných sánok, ktoré sa trochu podobali na ľudskú kostru. Pôvodne sa používali celokovové, no v súčasnosti sa z kovu vyrábajú už iba nože a rám, na ktorý sa namontuje laminátová základná doska. Na rozdiel od bobov a sánkovania idú pretekári ľadovým korytom dolu hlavou, pričom dosahujú rýchlosť presahujúcu 100 kilometrov za hodinu.Od roku 1923 zastrešuje skeleton Medzinárodná federácia bobov a skeletonu (FIBT) a o tri roky neskôr dostal aj štatút olympijského športu. Svoju premiéru na ZOH si odkrútil v roku 1928 práve v St. Moritzi a druhú olympijskú účasť si pripísal o 20 rokov neskôr v rovnakom meste. Na oboch hrách súťažili iba muži. Potom prišla dlhá odmlka a pod piatimi kruhmi sa skeleton objavil až v roku 2002 v Salt Lake City v mužskej i ženskej kategórii a odvtedy patrí k pravidelnej súčasti hier.