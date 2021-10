V Olympii zapálili oheň, ceremoniál sprevádzali protesty

Olympia 18. októbra (TASR) – V antickej Olympii v pondelok slávnostne zapálili oheň pre budúcoročné zimné olympijské hry v Pekingu. Podľa tradície zapálili plameň slnečnými lúčmi v oltári starovekého chrámu bohyne Hery.



Konať sa však nebude tradičná niekoľkodňová cesta po Grécku, keďže v krajine platia prísne protipandemické opatrenia. Namiesto toho odnesú pochodeň do Akropoly len traja bežci. V Aténach zostane cez noc a už v utorok ju odovzdajú organizátorom z Číny na Panaténajskom štadióne, aréne z 2. storočia, kde sa v roku 1896 konali prvé novoveké hry. Po zapálení ohňa dala kňažka, v podaní herečky Xanthi Georgiouovej, pochodeň do rúk zjazdového lyžiara Ioannisa Antonioua, ktorý s ňou prešiel zo štadióna k pamätníku zakladateľa moderných hier baróna Pierra de Coubertina.



Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnilo iba niekoľko pozvaných hostí, keďže aj pri ňom platili prísne bezpečnostné nariadenia spojené s pandémiou koronavírusu. Tým sa nevyhne ani samotná zimná olympiáda a čínski organizátori už v nasledujúcich dňoch predstavia prvú verziu takzvaného "„laybooku", ktorým sa budú riadiť všetci účastníci hier.



Na ceremoniáli nechýbal prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach, grécka prezidentka Ekaterina Sakellaropuluová a čínski organizátori. Zatienili ho však protesty proti ZOH v Pekingu. Už v predvečer zapálenia ohňa zatkla grécka polícia dve osoby v Aténach a protestujúci proti porušovaniu ľudských práv s vlajkami Tibetu sa objavili aj v Olympii.



Viceprezident organizačného výboru hier aj MOV Jü Caj-čching sa opäť zaviazal, že hry budú „bezpečné a nádherné" podujatie. „Pod vedením čínskej vlády a s podporou ľudí môžeme a dodáme svetu efektívne, bezpečné a nádherné olympijské hry. Olympijský oheň nám priniesol v čase vypuknutia pandémie koronavírusu dôveru, teplo a nádej," povedal podľa portálu insidethegames.biz pri zapálení ohňa.



„V týchto ťažkých časoch, ktoré stále prežívame, budú zimné olympijské hry v Pekingu dôležitým momentom na zblíženie celého sveta v duchu mieru, priateľstva a solidarity," povedal Bach.



Oheň je jeden zo symbolov olympijských hier. Podľa tradície horel na oltári v gréckej Olympii, kde sa v roku 776 pred naším letopočtom konali prvé antické hry. V modernej histórii hier sa objavil prvýkrát v Amsterdame 1928 a prvá púť olympijského ohňa sa uskutočnila v roku 1936, na ceste do Berlína preťala štafeta sedem krajín vrátane vtedajšieho Československa.



V poradí XXIV. zimné olympijské hry v Pekingu odštartujú 4. a vyvrcholia 20. februára 2022.