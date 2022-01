VŠČ DUKLA vysiela 15 športovcov, očakáva od nich aspoň jednu medailu

Na snímke riaditeľ Vojenského športového centra (VŠC) Dukla Banská Bystrica Matej Tóth ukazuje čističku vzduchu pre olympionikov počas tlačovej besedy na tému účasť športovcov VŠC DUKLA na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu v Banskej Bystrici v pondelok 31. januára 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 31. januára (TASR) - Vojenské športové centrum (VŠC) DUKLA Banská Bystrica vysiela na blížiace sa zimné olympijské hry do Pekingu 15 športovcov. Najpočetnejšiu skupinu tvoria biatlonisti. Sedmičku tvoria Paulína a Ivona Fialkové, Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková, Matej Baloga, Michal Šima a Šimon Bartko. Ďalej sú to štyria reprezentanti v zjazdovom lyžovaní: najväčšia favoritka na medailu Petra Vlhová, Rebeka Jančová a bratia Adam a Andreas Žampovci. Rovnako štvorčlenné zastúpenie majú sánkari. V jednosedadlových saniach sú to Katarína Šimoňáková a Marián Skupek, v dvojsedadlových Tomáš Vaverčák s Matejom Zmijom.Vedenie VŠC DUKLA stanovilo týmto športovcom oficiálny plán doniesť z Pekingu aspoň jednu medailu a dve umiestnenia v prvej desiatke.uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici riaditeľ VŠC DUKLA Matej Tóth.Podľa najnovších informácií do dejiska zimných olympijských hier v Číne docestovala v pondelok už aj Vlhová. Všetci v jej realizačnom tíme sú otestovaní a dôležité je, že dorazila i kompletná batožina slovenskej lyžiarky. V Pekingu sú už dlhšie sánkari. Ostatní členovia armádneho klubu spod Urpína odcestujú v utorok. V Dukle netaja ani finančnú čiastku, ktorú počas štvorročného cyklu (2018-2021) investovali do športovcov na ich prípravu a materiálne zabezpečenie.prezradil hlavný tréner VŠC DUKLA Banská Bystrica Pavel Kobela a netajil ani očakávania od svojich zverencov:V Dukle sa obávajú nevyspytateľnej covidovej situácie. Informácie, že do tzv. bubliny sa dostali v Číne pozitívne testovaní športovci, sú znepokojujúce. Preto reprezentanti armádneho klubu spod Urpína, ako aj ich realizačný tím vyfasovali osobné čističky vzduchu. Sú to malé zariadenia, ktoré sa dajú nosiť na krku, idú na baterku a po desiatich hodinách sa nabíjajú.vysvetlil Tóth.