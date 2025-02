Bobová dráha v Cortine sa stala terčom sabotáže, tvrdí ministerstvo

Cortina d'Ampezzo 21. februára (TASR) - Olympijská bobová dráha v Cortine d'Ampezzo, ktorej výstavba v súčasnosti finišuje, sa stala terčom sabotáže. Uviedlo to v piatok talianske ministerstvo dopravy.



Výstavbu nového ľadového koryta pre potreby ZOH 2026 mali podľa ministerstva narušiť neznámi páchatelia. "Čo sa stalo v Cortine, kde neznámi ľudia sabotovali bobovú dráhu, je znepokojivé a vážne. Tí, ktorí chcú poškodiť olympiádu, poškodzujú Taliansko pred očami celého sveta. Štát sa nenechá zastrašiť," uviedlo talianske ministerstvo dopravy v stanovisku, z ktorého citovala agentúra ANSA.



Komisia zodpovedná za infraštruktúru ZOH 2026 informovala, že v noci zo štvrtka na piatok "bolo chladiace potrubie odpojené a našlo sa v strede ulice, čo zablokovalo premávku a spôsobilo značný chaos na stavbe pre zimné olympijské a paralympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo". Stalo sa tak iba pár dní pred plánovanou návštevou Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorá sa má uskutočniť v pondelok 24. februára.



Výstavba novej bobovej dráhy, ktorá je takmer hotová a bude otestovaná v marci, vyvolala kontroverzné reakcie. Za obeť jej totiž padlo niekoľko desiatok stromov. Viaceré environmentálne organizácie podali sťažnosti v súvislosti s demoláciou starej bobovej trate a s výrubom stromov, aby sa uvoľnilo miesto pre nové ľadové koryto.



Pôvodne sa s výstavbou novej dráhy nepočítalo pre vysoké náklady, uvažovalo sa skôr o rekonštrukcii areálu v Cesene, ktorý sa používal na ZOH 2006 v Turíne, či presunu súťaží do zahraničia. Talianska vláda spoločne s predstaviteľmi regiónu Benátsko sa však pred rokom rozhodli postaviť novú dráhu v Cortine. Tento krok sa stretol s kritikou zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV).



Budúcoročné ZOH v Miláne a Cortine sa uskutočnia od 6. do 22. februára, následné zimné paralympijské hry potrvajú od 6. do 15. marca 2026.