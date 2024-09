SZĽH spustil dražbu bielej sady podpísaných dresov z kvalifikácie

Bratislava 4. septembra (TASR) - Marketing Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) spustil dražbu bielej sady dresov, v ktorej slovenskí reprezentanti odohrali finálový turnaj olympijskej kvalifikácie v Bratislave a vybojovali si postup na ZOH 2026 do Milána. Každý dres zdobí originálny podpis hráča a jeho vyvolávacia cena je 99 eur. Dražba prebieha na stránke drazba.hockeyslovakia.store a potrvá do soboty 7. septembra do 20.00 h. SZĽH o tom informoval na svojej webstránke.



Slováci odohrali turnaj v špeciálne vyrobenej sade dresov. Jeho dominantou na prednej strane je vyšitý štátny znak, na zadnej strane sa okrem tradičných prvkov (priezvisko a číslo) vyníma nápis Slovensko vsadený do štátnych farieb. Na dresoch nechýba oficiálne logo Slovenského hokeja či logo podujatia dotvárajúce ich autenticitu. V bielej sade, ktorá putuje do dražby, odohrali zverenci trénera Craiga Ramsayho duel proti Maďarsku a vyhrali 7:3.



"Špeciálnu sadu dresov sme sa rozhodli vyrobiť pre finálový turnaj olympijskej kvalifikácie a teraz i dražiť z viacerých dôvodov. Verili sme, že pre slovenský hokej bude úspešný a spojený s postupom na olympiádu. Druhým dôvodom bolo, že trénerský štáb zložil silný tím plný atraktívnych hokejových mien, ktoré pútali pozornosť. V neposlednom rade sme chceli potešiť fanúšikov, ktorým sa snažíme dlhodobo prinášať zaujímavé novinky. Začiatkom roka sme spustili nový fanshop, teraz doň pribudla nová funkcionialita, ktorá umožňuje dražbu. Veríme, že ľudia využijú možnosť získať exkluzívny artikel v podobe podpísaného dresu našich reprezentantov,“ uviedol pre portál hockeyslovakia.sk riaditeľ Marketingu SZĽH Miloš Lalka.



Každý, kto sa chce zapojiť do dražby, sa najskôr musí zaregistrovať. Následne môže na ktorýkoľvek dres prihodiť minimálnu čiastku 10 eur. Dražba sa končí v sobotu 7. septembra o 20.00 h, avšak termín ukončenia je plávajúci, čo znamená, že dražiť sa bude dovtedy, kým nezvíťazí najvyššia ponuka. Každým prihodením sumy sa čas konca predlžuje o 60 sekúnd.