ZOH2026: Hokejistky SR deklasovali Island, majú skoro istý postup

hokej-ženy - turnaj 3. kola kvalifikácie ZOH 2026 /Piešťany/:



Island – SLOVENSKO 1:15 (0:3, 1:8, 0:4)



Góly: 27. Si. Bjorgvinsdottirová (Su. Bjorgvinsdottirová) – 2. L. Šuliková (Ištocyová), 13. Ištocyová (Lopušanová, Kúbeková), 15. Košecká (Tóthová), 21. Leskovjanská (Lopušanová, L. Šuliková), 23. Košecká (L. Halušková, Fančovičová), 25. Lopušanová (Drábeková), 27. Ištocyová (L. Šuliková, Lopušanová), 30. Kapičáková (Lopušanová, Drábeková), 33. Kapičáková (Drábeková), 37. L. Halušková (Tóthová, Bednárik), 39. Lopušanová (Kúbeková, Drábeková), 51. Tóthová (Košecká, Bednárik), 51. Nemčeková (Ištocyová), 56. Lopušanová (Kapičáková), 57. Kúbeková. Vylúčené: 6:2 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 361 divákov.



Zostava SR: Rišianová – Bednárik, Košecká, Janeková, L. Šuliková, Leskovjanská, Drábeková, Mateičková, Plankenauerová – L. Halušková, Fančovičová, Tóthová – Ištocyová, Kúbeková, Nemčeková – Lopušanová, Beňáková, Kapičáková – Blichová, Jancsóová, Paulínyová







ďalší výsledok:



Slovinsko – Kazachstan 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)



tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 23:2 6



.................................



2. Kazachstan 2 1 0 0 1 4:8 3



2. Slovinsko 2 1 0 0 1 3:5 3



3. Island 2 0 0 0 2 3:18 0

Piešťany 13. decembra (TASR) - Slovenské hokejistky suverénne zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na domácom turnaji 3. kola kvalifikácie ZOH 2026. V piatok deklasovali Islanďanky 15:1 a majú takmer istú miestenku na februárový finálový turnaj kvalifikácie. O postup ich môže pripraviť iba nepravdepodobná vysoká prehra so Slovinskom v nedeľnom záverečnom dueli v Piešťanoch (18.00).Nela Lopušanová po štyroch góloch (4+1) do siete Kazachstanu (8:1) pridala proti Islandu hetrik a štyri asistencie, po dvoch zápasoch má na konte 12 bodov (7+5). Po dva góly strelili Laura Šuliková, Romana Košecká a Barbora Kapičáková. Do ďalšej fázy kvalifikácie postúpi len víťaz piešťanského turnaja.