< sekcia Šport
ZOH2026: Krasokorčuliarka Šelmeková v Pekingu 13., nezískala miestenku
Miestenku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo z pekinskej kvalifikácie si vybojovalo päť najlepších.
Autor TASR
Peking 20. septembra (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková obsadila 13. miesto v olympijskej kvalifikácii v Pekingu so súčtom 141,15 bodov a nezískala miestenku na ZOH 2026. V sobotňajšom voľnom programe previedla 9. najlepšiu jazdu, za ktorú dostala 96,73 bodov. V piatkovom krátkom programe sa umiestnila na 15. priečku, keď získala 44,42 bodov.
Miestenku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo z pekinskej kvalifikácie si vybojovalo päť najlepších. Slovensko už má pod piatimi kruhmi isté zastúpenie v súťaži mužov. Istú miestenku na ZOH už má Adam Hagara vďaka výsledku na marcových MS v Bostone.
Miestenku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo z pekinskej kvalifikácie si vybojovalo päť najlepších. Slovensko už má pod piatimi kruhmi isté zastúpenie v súťaži mužov. Istú miestenku na ZOH už má Adam Hagara vďaka výsledku na marcových MS v Bostone.