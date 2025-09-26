Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
< sekcia Šport

Olympijský oheň ponesú aj Bagnaia a Pennettová

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa tradície oheň zapália v antickej Olympii, kde sa slávnostný ceremoniál uskutoční 26. novembra.

Autor TASR
Rím 26. septembra (TASR) - Taliansky motocyklový jazdec Francesco Bagnaia a bývalá tenistka Flavia Pennettová budú medzi prvými osobnosťami, ktoré pobežia s olympijskou pochodňou pred štartom ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V piatok o tom informovali organizátori hier.

Dvojnásobný šampión v triede MotoGP Bagnaia a víťazka US Open z roku 2015 Pennettová budú súčasťou štafetového behu s olympijským ohňom na území Talianska, ktorý odštartuje 6. decembra v Ríme a vyvrcholí o dva mesiace neskôr otváracím ceremoniálom na milánskom San Sire. Na behu s pochodňou sa zúčastnia aj ďalšie známe osobnosti vrátane Daria Pivirotta, ktorý niesol olympijský oheň aj pred ZOH v Cortine 1956 a Turíne 2006.

Podľa tradície oheň zapália v antickej Olympii, kde sa slávnostný ceremoniál uskutoční 26. novembra. Následne zavíta do Atén a 4. decembra ho odovzdajú talianskym organizátorom. Na talianskej pôde ho bude niesť približne 10.000 ľudí a prejde 12.000 kilometrov, pričom navštívi viaceré svetoznáme miesta ako Pompeje či Comské jazero. V novom roku, 26. januára, prejde aj cez zimné stredisko Cortina d'Ampezzo, ktoré bude počas ZOH 2026 hostiť súťaže v alpskom lyžovaní. Informáciu priniesla agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

Gröhling: Chceme otriasť vládou, vyvolať 17. novembra generálny štrajk

J. Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení