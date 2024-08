ZOH2026: Slováci vstúpili do kvalifikácie triumfom nad Rakúskom

SLOVENSKO - Rakúsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 33. Gernát (M. Pospíšil, K. Pospíšil), 35. Kelemen (Kňažko, Ivan) - 40. Kasper (Heinrich, Reinbacher). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Kaukokari (Fín.) - Briganti, Gustafson (obaja USA), vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov.



SLOVENSKO: Hlavaj – Gernát, Čeresňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Kňažko – Tatar, Hrivík, Lantoši – Kelemen, Cingel, Hudáček – Regenda, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Sýkora, Sukeľ, Liška – Roman



Rakúsko: Kickert – Reinbacher, Heinrich, Maier, Unterweger, Nickl, Wolf, Stapelfeld – Schneider, Kasper, Zwerger – Baumgartner, Haudum, Huber – Nissner, Wukovits, Bischofberger – Rohrer, Ganahl, Herburger – Huber

Kazachstan – Maďarsko 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)



Góly: 16., 49. a 54. Michajlis, 32. Breus, 35. Muchametov - 23. Szongoth, 36. Sofron

tabuľka:



1. Kazachstan 1 1 0 0 0 5:2 3



2. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 2:1 3



3. Rakúsko 1 0 0 0 1 1:2 0



4. Maďarsko 1 0 0 0 1 2:5 0

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti uspeli vo svojom prvom zápase na finálovom kvalifikačnom turnaji o ZOH 2026. Súpera z Rakúska zdolali 2:1. Vo svojom druhom stretnutí nastúpia v piatok o 18.00 proti Maďarsku a turnaj uzavrú v nedeľu tiež o 18.00 proti Kazachstanu.Na ZOH 2026 do Milána a Cortiny d'Ampezzo postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín. Okrem bratislavskej D-skupiny sa rovnaký turnaj hrá aj v Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko).Slováci začali aktívne a po úvodnom tlaku hrali už po dvoch minútach presilovú hru. Prvú šancu mal Nemec a po ňom dvakrát Hrivík, ale Kickert podržal Rakúšanov. V prvej tretine sa hral rýchly hokej, oba tímy dobre korčuľovali, hráči si držali vysoké tempo. Pri ďalšom vylúčení hostí mal šancu Hudáček, ale ani jeho prudká strela neskončila v bránke. Potom zasahoval aj Hlavaj, keď sa pred ním ocitol osamotený Wolf. Gól napokon nepriniesla ani tretia presilovka Slovákov, Tatar namieril len do brankára.V druhej tretine mal prvú veľkú šancu K. Pospíšil, ale brankár mu jeho možnosť zmaril. Na opačnej strane zasiahol Hlavaj po Wukovitsovej strele. Potom už mali Slováci opäť viac z hry a dokázali sa v krátkom čase dvakrát presadiť. Kickerta najskôr prepálil Gernát a o dve minúty po ňom aj Kelemen. Šancu na tretí gól mal Tatar, ale opäť narazil na pozorného rakúskeho brankára. V závere druhej časti hry však boli slovenskí hokejisti nedisciplinovaní a Rakúšania využili presilovú hru zásluhou Kaspera.Od úvodu tretej tretiny bola hra vyrovnaná, Rakúšania cítili možnosť na vyrovnanie a začali hrať viac s rizikom. Ich prvú šancu mal Unterweger, ale Hlavaj ho vychytal. Neuspeli ani v nasledujúcej presilovke, po jej skončení sa peknou individuálnou akciou blysol Lantoši. Bola to na dlhší čas jediná ofenzívna akcia Slovákov, po nej sa museli brániť tlaku rakúskemu tlaku. Ten trval až do konca duelu, no ďalší gól už nepadol a to ani pri hre Rakúšanov bez brankára.