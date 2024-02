ZOH2026: Ukrajina postúpila do finále kvalifikácie v Bratislave

Finálové turnaje olympijskej kvalifikácie ZOH 2026:



D-skupina (Bratislava): SLOVENSKO, Bielorusko*, Kazachstan, Ukrajina



E-skupina (Riga): Lotyšsko, Francúzsko, Rakúsko, V.Británia/Rumunsko



F-skupina (Aalborg): Dánsko, Nórsko, Slovinsko, Japonsko

Zloženie základných skupín hokejového turnaja ZOH 2026:



A-skupina: Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko



B-skupina: Fínsko, Nemecko, Česko, kvalifikant č. 3



C-skupina: Rusko*, USA, kvalifikanti č. 1 a 2.

Sosnowiec 11. februára (TASR) - Hokejisti Ukrajiny si vybojovali účasť na turnaji olympijskej kvalifikácie, ktorý sa uskutoční od 29. augusta do 1. septembra 2024 v Bratislave. Rozhodol o tom ich záverečný zápas v predkvalifikačnej J-skupine v poľskom meste Sosnowiec, v ktorom zvíťazili nad Estónskom 5:3.Zverenci Dmitrija Christiča vyhrali skupinu so ziskom ôsmich bodov, keď predtým zdolali Kórejskú republiku 4:0 a domáce Poľsko 3:2 po samostatných nájazdoch. V ukrajinskom drese sa o úspech postarala aj trojica hráčov, ktorá pôsobí na Slovensku - Igor Merežko zo Spišskej Novej Vsi, Oleksandr Peresunko z Popradu a Oleksij Vorona z Považskej Bystrice.V lete bude okrem Slovákov a Ukrajincov štartovať na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu aj Kazachstan. O ďalšom účastníkovi, ktorým je výber Bieloruska, rozhodne v najbližších dňoch Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Tá od pondelka zasadne v Zürichu. Členovia Rady IIHF rozhodnú o tom, či Rusom a Bielorusom predĺžia zákaz štartu na medzinárodných turnajoch pre inváziu na Ukrajinu.Hlasovať bude 14 členov v zložení Luc Tardif (Fr.), Petr Bříza (ČR), Bob Nicholson (Kan.), Henrik Bach Nielsen (Dán.), Aivaz Omorkanov (Kirg.), Zsuzsanna Kolbenheyerová (Maď.), Marta Zawadzká (Poľ.), Franz Reindl (Nem.), Pavel Bure (Rus.), Andrea Gios (Tal.), Heikki Hietanen (Fín.), Viesturs Koziols (Lot.), Anders Larsson (Švéd.) a Raeto Raffainer (Švaj.). Švéd Larsson a Fín Hietanen už pre domáce médiá uviedli, že ich zamietavý postoj trvá. "V súčasnej situácii považujeme za nemožné, aby Rusko a Bielorusko mohlo štartovať. Tu ide o bezpečnosť hráčov a podujatí. Môj jasný názor je, že situácia sa nezmenila, takže pozícia Švédska je jasná," povedal švédsky funkcionár pre denník Expressen.O účasť na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo budú bojovať aj Japonci, ktorí zvládli predkvalifikačný turnaj v Budapešti v konkurencii domáceho výberu, Španielska a Litvy. V nedeľu večer (20.00) bojovali v Cardiffe o posledné postupové miesto hokejisti Veľkej Británie a Rumunska.Turnaj v Taliansku sa bude hrať v rovnakom formáte ako v Pekingu. V základnej A-skupine by sa mali predstaviť Kanada, Švédsko, Švajčiarsko a Taliansko, B-skupinu vytvoria Fínsko, Nemecko, Česko a rebríčkovo najhorší kvalifikant. V C-skupine bude hrať v prípade povolenia Rusko, USA a dvaja kvalifikanti.*ak IIHF potvrdí účasť