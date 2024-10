Francúzsko poskytlo finančné záruky Medzinárodnému olympijskému výboru

Paríž 2. októbra (TASR) - Francúzska vláda v stredu poskytla finančné záruky Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV). Splnila tak jednu z nevyhnutných podmienok, aby Francúzsko mohlo v roku 2030 zorganizovať zimné olympijské hry v Nice a neďalekých Alpách.



MOV mal vybrať hostiteľa zimnej olympiády pôvodne v roku 2023, no do uzávierky sa nikto neprihlásil. Tento rok v júli napokon pridelil právo organizácie Francúzsku, no iba podmienečne, keďže pre politickú nestabilitu krajina nedokázala pred voľbami poskytnúť garancie. "Ako predseda vlády sa zaväzujem pokryť všetky finančné náklady súvisiace s prácou organizačného výboru," vyhlásil v stredu v otvorenom liste pre MOV Michel Barnier, ktorý nastúpil do úradu minulý mesiac. Jeho návrh však musí ešte schváliť francúzsky parlament a to podľa dohody s MOV najneskôr do 1. marca 2025.



Francúzsko môže zimné olympijské hry hostiť po štvrtýkrát. V roku 1924 sa športovci pod piatimi kruhmi stretli v Chamonix, v roku 1968 v Grenoble a v roku 1992 v Albertville. Informovala agentúra Reuters.