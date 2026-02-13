< sekcia Šport
Slováci v desiatke zaostali, veria si v tímovom šprinte
Autor TASR
Tesero 13. februára (TASR) - Lepším z dvojice Slovákov v piatkových pretekoch na 10 km voľne na ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo bol Peter Hinds, ktorý skončil takmer na rovnakom mieste z akého vyštartoval. Do cieľa prišiel na 64. priečke so stratou troch minút na Johannesa Hösflota Kläba, ktorého označil za najlepšieho bežca v histórii.
Pre dvadsaťtriročného Hindsa to bolo tretie vystúpenie na jeho prvej olympiáde. V úvodnom skiatlone bol 60., v šprinte klasickou technikou skončil na 49. mieste. „Dnes to bolo veľmi náročné, aj keď trať bola celkom dobrá a sneh bol rýchly a nebol až taký mäkký. No mal som trochu prázdne nohy, akoby sme boli v 2000-metrovej výške. Ale aj tak to boli konzistentné preteky, skončil som takmer tak, ako som začal,“ povedal pre TASR rodák z Aljašky, ktorý v piatok odštartoval s číslom 63. „Bolo to veľmi súťaživé. Všetci, ktorí sú tu, sa zamerali na tieto preteky a všetci išli dobre. Kläbo je najlepší bežec, ktorý kedy žil. Telo je unavené. Vždy chcem podať čo najlepší výkon, i keď tento týždeň to nebol môj najlepší výsledok. Ale aj tak som spokojný, že som to dokázal, že som nespadol,“ povedal.
V Tesere štartoval spolu s Tomášom Cenekom, tomu preteky nevyšli a skončil na 90. mieste. „Dnes sa mi to nepodarilo, ale bojoval som. Bola to veľmi náročná trať, asi najťažšie preteky, aké som kedy išiel, ale bola tu skvelá atmosféra. Dnešné teplo mi nerobilo veľmi dobre, ale aspoň svietilo slniečko a boli krásne podmienky,“ povedal.
Chuť si chcú napraviť o päť dní v tímovom šprinte, kde si veria na postup z kvalifikácie. „Dištančné preteky mi tak dobre nejdú, ale verím, že mám lepšie možnosti v tímovom šprinte. Tam môžeme dosiahnuť najlepší výsledok a teším sa na to,“ povedal Cenek. Na zimných olympijských hrách môže štartovať z jednej krajiny len jedna dvojica a Slováci preto veria, že sa dostanú do najlepšej 15-tky. „Na ´sveťákoch´ môžu byť dve, čiže tu bude menej účastníkov. Chceli by sme postúpiť do ďalšieho kola, čo sa nám ešte nikdy nepodarilo. Náš najlepší výsledok zo ´sveťáku´ je 25. miesto. Podľa mňa ho môžeme vylepšiť,“ zaželal si. Jeho mladší, osemnásťročný kolega sa taktiež sústreďuje na tímovú disciplínu. „Mne viac sedí skejtový než klasický šprint, takže na to si veríme a chceli by sme atakovať najlepšiu pätnástku. Pre mňa je olympiáda neskutočný zážitok a hlavne tí fanúšikovia na trati, tí sú neskutoční a veľmi ma ženú dopredu,“ dodal.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
