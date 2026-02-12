Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Briti v repríze finále zdolali Švédov 6:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Turnaj v Cortine d'Ampezzo má desať účastníkov. Do semifinále postúpia prvé štyri tímy po základnej časti.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 12. februára (TASR) - Reprezentanti Veľkej Británie si na turnaji mužov v curlingu na ZOH 2026 pripísali druhé víťazstvo. V repríze finále spred štyroch rokov zdolali Švédov 6:3. Obhajcovia zlata Švédi majú na konte už druhú prehru, keď nestačili ani na domácich Talianov a po druhom hracom dni sú nečakane na dne tabuľky.

Turnaj v Cortine d'Ampezzo má desať účastníkov. Do semifinále postúpia prvé štyri tímy po základnej časti.



ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling

muži - základná skupina, 2. hrací deň:

Nórsko - Nemecko 4:5, USA - Švajčiarsko 3:8, Veľká Británia - Švédsko 6:3
