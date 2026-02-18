< sekcia Šport
ZOH26-Curling: Kanaďania si zaistili postup, Britov zdolali 9:5 (2)
Cortina d'Ampezzo 17. februára (TASR) - Českí reprezentanti v curlingu zvíťazili v utorkovom dueli v Cortine d'Ampezzo nad Nemeckom 9:7. Radovali sa tak z prvého triumfu na ZOH 2026. Kanaďania si zas zaistili postup do play off, keď si poradili s Veľkou Britániou 9:5 a momentálne sú druhí za Švajčiarmi.
Tí vyhrali aj svoj šiesty a siedmy zápas na turnaji, keď zdolali najprv obhajcov zlata zo Švédska 9:4 a večer Nemcov 8:4. Severania majú na konte len dve víťazstvá.
ZOH 2026 - curling
muži - základná skupina, 7. hrací deň:
Nemecko - Švajčiarsko 4:8, USA - Taliansko 5:8, Kanada - Veľká Británia 9:5, Švédsko - Nórsko 7:4, Švajčiarsko - Švédsko 9:4, USA - Čína 5:8, Česko - Nemecko 9:7
