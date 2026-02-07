Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZOH26-Curling: Švédsko a Veľká Británia úspešné v mixe

Na snímke reprezentanti Talianska v curlingu Amos Mosaner a Stefania Constantiniová v základnej fáze miešaných dvojíc proti švajčiarskej dvojici Yannick Schwaller, Briar Schwallerová Hürlimannová na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo v piatok 6. februára 2026. Foto: TASR

Švédsko zaznamenali na podujatí tretiu výhru, keď zdolalo Švajčiarsko 13:7.

Cortina d'Ampezzo 7. februára (TASR) - Reprezentanti Veľkej Británii v curlingu zostávajú na olympijskom turnaji v miešaných dvojiciach bez prehry. V šiestom vystúpení v rámci základnej skupiny triumfovali nad Kanadou 7:5. Švédsko zaznamenali na podujatí tretiu výhru, keď zdolalo Švajčiarsko 13:7.



ZOH26 - curling:

miešané dvojice - základná fáza:

Švajčiarsko - Švédsko 7:13, Veľká Británia - Kanada 7:5
.

