< sekcia Šport
ZOH26-Curling: Švédsko a Veľká Británia úspešné v mixe
Švédsko zaznamenali na podujatí tretiu výhru, keď zdolalo Švajčiarsko 13:7.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 7. februára (TASR) - Reprezentanti Veľkej Británii v curlingu zostávajú na olympijskom turnaji v miešaných dvojiciach bez prehry. V šiestom vystúpení v rámci základnej skupiny triumfovali nad Kanadou 7:5. Švédsko zaznamenali na podujatí tretiu výhru, keď zdolalo Švajčiarsko 13:7.
ZOH26 - curling:
miešané dvojice - základná fáza:
Švajčiarsko - Švédsko 7:13, Veľká Británia - Kanada 7:5
