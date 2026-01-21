Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Šport

Američanom vypadol z nominácie Seth Jones, nahradil ho LaCombe

.
Na snímke Jackson LaCombe. Foto: TASR/AP

LaCombe, ktorý pôsobí v Anaheime Ducks, pomohol minulý rok Američanom ukončiť dlhoročné čakanie na titul majstrov sveta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sunrise 21. januára (TASR) - Americký obranca Seth Jones sa pre zranenie nepredstaví na hokejovom turnaji na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Minuloročného víťaza Stanleyho pohára s Floridou Panthers nahradil v 25-člennej nominácii Jackson LaCombe.

Jonesa zasiahol puk do kľúčnej kosti počas zápasu pod holým nebom proti New Yorku Rangers. Od 2. januára preto v NHL nenastúpil ani raz. Obranca Floridy mal byť v kádri jedným z mála hráčov, ktorí neboli súčasťou tímu aj na vlaňajšom Turnaji štyroch krajín.

LaCombe, ktorý pôsobí v Anaheime Ducks, pomohol minulý rok Američanom ukončiť dlhoročné čakanie na titul majstrov sveta. USA odohrajú prvý duel na olympijskom turnaji 12. februára proti Lotyšsku.
.

Neprehliadnite

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu