Američanom vypadol z nominácie Seth Jones, nahradil ho LaCombe
LaCombe, ktorý pôsobí v Anaheime Ducks, pomohol minulý rok Američanom ukončiť dlhoročné čakanie na titul majstrov sveta.
Sunrise 21. januára (TASR) - Americký obranca Seth Jones sa pre zranenie nepredstaví na hokejovom turnaji na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Minuloročného víťaza Stanleyho pohára s Floridou Panthers nahradil v 25-člennej nominácii Jackson LaCombe.
LaCombe, ktorý pôsobí v Anaheime Ducks, pomohol minulý rok Američanom ukončiť dlhoročné čakanie na titul majstrov sveta. USA odohrajú prvý duel na olympijskom turnaji 12. februára proti Lotyšsku.
