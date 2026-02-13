< sekcia Šport
Česi zvládli úlohu favorita, Francúzsko zdolali 6:3
V českom drese mali David Pastrňák, Martin Nečas, Michal Kempný i Matěj Stránský zhodne bilanciu 1+1.
Autor TASR
Miláno 13. februára (TASR) - Hokejisti Česka zaznamenali prvé víťazstvo na olympijskom turnaji v Miláne. V piatkovom dueli A-skupiny potvrdili úlohu favorita a Francúzsko zdolali 6:3. Predtým podľahli Kanade 0:5, Francúzi majú zatiaľ dve prehry a sú na chvoste tabuľky.
Česi nastúpia vo svojom záverečnom zápase v skupine v nedeľu o 12.10 h proti Švajčiarsku, Francúzov čaká v ten istý deň o 16.40 h duel s Kanadou. Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje predkola play off.
Česi mali v prvej tretine jasnú hernú prevahu, súpera prestrieľal 16:3 a vyťažili z toho dvojgólový náskok. O vôbec prvý presný zásah českého tímu na prebiehajúcich hrách sa postaral Nečas, ktorý v 6. minúte strelou z prvej zužitkoval pas od Pastrňáka. Ešte do prestávky zvýšil na 2:0 Kempný. Francúzi šokovali favorita v úvode druhej periódy, keď v priebehu necelých piatich minút trikrát prekonali Vladařa a aj vďaka dvom gólom Boudona otočili skóre na 3:2 zo svojho pohľadu. Česi boli chvíľu zaskočení, v 34. minúte však vyrovnal Pastrňák a 32 sekúnd pred druhou sirénou po veľkej chybe francúzskeho tímu pri striedaní poslal Stránský svoj tím späť do vedenia vo vlastnom oslabení. Český tím definitívne rozhodol na začiatku tretej časti, keď sa gólovo v priebehu 48 sekúnd presadili Chlapík a Červenka.
ZOH 2026 - hokej, A-skupina
Francúzsko – Česko 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
Góly: 22. Boudon (Da Costa, Auvitu), 25. Boudon (Bertrand), 26. Gallet (Bertrand, Boudon) – 6. Nečas (Pastrňák, Hronek), 14. Kempný (Stránský, Faksa), 34. Pastrňák (Palát, Kempný), 40. Stránský (Faksa, Hronek), 42. Chlapík (Nečas, Kämpf), 42. Červenka (Sedlák, Špaček). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Furlatt – MacPherson, Wyonzek (všetci Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1.
Francúzsko: Neckář (42. Junca) – Guebey, Auvitu, Gallet, Boscq, Cantagallo, Chakiachvili, Crinon – Fabre, Bellemare, Da Costa – Dair, Boudon, Texier – Bertrand, Ritz, Rech – Treille, Addamo, Douay – Bozon
Česko: Vladař – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Kundrátek, Špaček, Ticháček – Pastrňák, Hertl, Palát – Nečas, Kämpf, Kubalík – Kaše, Sedlák, Červenka – Stránský, Faksa, Flek – Chlapík
tabuľka A-skupiny:
1. Kanada 1 1 0 0 0 5:0 3
2. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 4:0 3
3. Česko 2 1 0 0 1 6:8 3
4. Francúzsko 2 0 0 0 2 3:10 0
