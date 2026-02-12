< sekcia Šport
Medzinárodná hokejová federácia chce návrat Rusov a Bielorusov
Rusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) chce čo najskorší návrat ruských a bieloruských tímov do súťažného diania. Uviedol to prezident IIHF Luc Tardif reportérom v dejisku zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Rusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine. „Chceme ich späť čo najskôr. Pretože to v prvom rade bude znamenať, že svet je lepšie miesto,“ vyhlásil Tardif podľa AFP.
