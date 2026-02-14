< sekcia Šport
Po druhej tretine prehrávame so Švédskom 3:2
Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrávali po druhej tretine sobotňajšieho tretieho zápasu v B-skupine olympijského turnaja v Miláne so Švédskom 2:3. Na presný zásah Adriana Kempeho z 28. minúty odpovedal v polovici stretnutia Martin Gernát, ale severanov dostal v 35. minúte opätovne do vedenia Elias Pettersson.
ZOH 2026 - B-skupina:
Švédsko - Slovensko 3:2 (1:1, 2:1) po 2. tretine
Góly: 8. Eriksson Ek (Kempe), 28. Kempe (Dahlin, Raymond), 35. Pettersson (Forsberg, Hedman) - 9. Slafkovský (Nemec, Gernát), 30. Gernát (Čerešňák, Ružička)
