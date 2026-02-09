Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Talianske hokejistky zvíťazili nad Japonkami 3:2 v B-skupine

Na snímke hráčka Talianska Justine Reyesová (vpravo) a hráčka Japonska Kanami Sekiová bojujú o puk v zápase B-skupiny ženského hokeja Japonsko - Taliansko na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Miláne 9. februára 2026. Foto: TASR/AP

Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.

Miláno 9. februára (TASR) - Nemecké hokejistky zdolali v pondelňajšom stretnutí B-skupiny na olympijskom turnaji v Miláne Francúzky 2:1 po predĺžení. Pred záverečnými zápasmi sa držia si ziskom 5 bodov na postupovom 3. mieste, naopak Francúzky s jedným bodom na piatej priečke už stratili šancu na účasť vo štvrťfinále. Istý postup už majú priebežne druhé Talianky, ktoré zvíťazili nad Japonkami 3:2.

Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.

ZOH 2026 - hokej-ženy:

B-skupina:

Japonsko - Taliansko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Nemecko - Francúzsko 2:1 pp (1:0, 0:0, 1:1 - 1:0)


tabuľka:

1. Švédsko 3 3 0 0 0 14:2 9*

2. Taliansko 3 2 0 0 1 8:9 6*

3. Nemecko 3 1 1 0 1 8:7 5

-------------------------------

4. Japonsko 3 1 0 0 2 7:10 3

5. Francúzsko 4 0 0 1 3 4:13 1

*istý postup do štvrťfinále
