< sekcia Šport
Talianske hokejistky zvíťazili nad Japonkami 3:2 v B-skupine
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 9. februára (TASR) - Nemecké hokejistky zdolali v pondelňajšom stretnutí B-skupiny na olympijskom turnaji v Miláne Francúzky 2:1 po predĺžení. Pred záverečnými zápasmi sa držia si ziskom 5 bodov na postupovom 3. mieste, naopak Francúzky s jedným bodom na piatej priečke už stratili šancu na účasť vo štvrťfinále. Istý postup už majú priebežne druhé Talianky, ktoré zvíťazili nad Japonkami 3:2.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
ZOH 2026 - hokej-ženy:
B-skupina:
Japonsko - Taliansko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Nemecko - Francúzsko 2:1 pp (1:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
tabuľka:
1. Švédsko 3 3 0 0 0 14:2 9*
2. Taliansko 3 2 0 0 1 8:9 6*
3. Nemecko 3 1 1 0 1 8:7 5
-------------------------------
4. Japonsko 3 1 0 0 2 7:10 3
5. Francúzsko 4 0 0 1 3 4:13 1
*istý postup do štvrťfinále
B-skupina:
Japonsko - Taliansko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Nemecko - Francúzsko 2:1 pp (1:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
tabuľka:
1. Švédsko 3 3 0 0 0 14:2 9*
2. Taliansko 3 2 0 0 1 8:9 6*
3. Nemecko 3 1 1 0 1 8:7 5
-------------------------------
4. Japonsko 3 1 0 0 2 7:10 3
5. Francúzsko 4 0 0 1 3 4:13 1
*istý postup do štvrťfinále