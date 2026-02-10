Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Šport

Taubitzová viedla súťaž jednotlivkýň aj po 3. jazde

.
Na snímke Julia Taubitzová. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdeväťročná Nemka, ktorá je dvojnásobnou majsterkou sveta v tejto disciplíne, tak mala výborne nakročené ku svojej prvej olympijskej medaile.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 10. februára (TASR) - Nemecká sánkarka Julia Taubitzová viedla súťaž jednotlivkýň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po troch jazdách. Pred záverečným bojom o cenné kovy mala na čele náskok 704 tisícin pred Lotyškou Elinou Botovou.

Dvadsaťdeväťročná Nemka, ktorá je dvojnásobnou majsterkou sveta v tejto disciplíne, tak mala výborne nakročené ku svojej prvej olympijskej medaile. Na bronzovej pozícii figurovala pred štvrtými jazdami Ashley Farquharsonová z USA (+0,755 s). Slovensko v súťaži nemá zastúpenie.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny