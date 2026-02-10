< sekcia Šport
Taubitzová viedla súťaž jednotlivkýň aj po 3. jazde
Dvadsaťdeväťročná Nemka, ktorá je dvojnásobnou majsterkou sveta v tejto disciplíne, tak mala výborne nakročené ku svojej prvej olympijskej medaile.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 10. februára (TASR) - Nemecká sánkarka Julia Taubitzová viedla súťaž jednotlivkýň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po troch jazdách. Pred záverečným bojom o cenné kovy mala na čele náskok 704 tisícin pred Lotyškou Elinou Botovou.
Dvadsaťdeväťročná Nemka, ktorá je dvojnásobnou majsterkou sveta v tejto disciplíne, tak mala výborne nakročené ku svojej prvej olympijskej medaile. Na bronzovej pozícii figurovala pred štvrtými jazdami Ashley Farquharsonová z USA (+0,755 s). Slovensko v súťaži nemá zastúpenie.
