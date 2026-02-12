< sekcia Šport
Heraskevič sa odvolal proti vylúčeniu z olympiády na arbitrážny súd
Dvadsaťsedemročného Ukrajinca vo štvrtok vylúčili z hier krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič sa odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. Chce tak zvrátiť svoje vylúčenie zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Dvadsaťsedemročného Ukrajinca vo štvrtok vylúčili z hier krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu. Na nej si chcel uctiť padlých ukrajinských športovcov, čím však podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a článku 50 Olympijskej charty porušil pravidlá o gestách politickej povahy.
Následne odmietol aj kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na helme. „Športovec považuje vylúčenie za neprimerané, nepodporuje ho žiadne bezpečnostné a technické pravidlo a spôsobilo mu nenapraviteľnú športovú ujmu,“ citovala DPA z odvolania.
