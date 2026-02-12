Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Šport

Heraskevič sa odvolal proti vylúčeniu z olympiády na arbitrážny súd

.
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič má prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami, ktorí padli vo vojne s Ruskom počas tréningu na zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Cortine d'Ampezzo 11. februára 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročného Ukrajinca vo štvrtok vylúčili z hier krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 12. februára (TASR) - Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič sa odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. Chce tak zvrátiť svoje vylúčenie zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Dvadsaťsedemročného Ukrajinca vo štvrtok vylúčili z hier krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu. Na nej si chcel uctiť padlých ukrajinských športovcov, čím však podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a článku 50 Olympijskej charty porušil pravidlá o gestách politickej povahy.

Následne odmietol aj kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na helme. „Športovec považuje vylúčenie za neprimerané, nepodporuje ho žiadne bezpečnostné a technické pravidlo a spôsobilo mu nenapraviteľnú športovú ujmu,“ citovala DPA z odvolania.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá