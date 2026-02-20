< sekcia Šport
Holanďania triumfovali v štafete na 5000 m
Kórejská republika a Taliansko sa umiestnili na totožných priečkach v porovnaní so ZOH 2022, obhajcovia zlata z Pekingu Kanaďania napokon zostali bez cenného kovu v Miláne.
Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Holandská zostava šortrekárov v zložení Jens van't Wout, Teun Boer, Friso Emons a Melle van't Wout získala zlato na zimných olympijských hrách 2026 v štafete na 5000 m. Vo finále triumfovala pred Kórejskou republikou a Talianskom.
Holanďania predviedli vo finále suverénnu jazdu, počas celého priebehu štafety neboli horšie ako na druhej pozícii a napokon prišli do cieľa s výrazným náskokom. Kórejská republika a Taliansko sa umiestnili na totožných priečkach v porovnaní so ZOH 2022, obhajcovia zlata z Pekingu Kanaďania napokon zostali bez cenného kovu v Miláne.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - šortrek:
muži štafeta 5000 m - A-finále: 1. Holandsko (Jens van't Wout, Teun Boer, Friso Emons a Melle van't Wout) 6:51,847 min., 2. Kórejská republika (Hwang Tä-hon, I Džong-min, I Džun-so, Rim Džong-un) 6:52,239, 3. Taliansko (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli) 6:52,335, 4. Kanada 6:52,425, B-finále: 5. Čína 6:49,894, 6. Belgicko 6:51,672, 7. Japonsko 6:52,083, 8. Maďarsko 6:52,209
