ZOHM: Hokejisti prehrali úvodný duel s USA

výsledky:



ĽADOVÝ HOKEJ



A-skupina:



SLOVENSKO - USA 4:5 sn (1:1, 3:1, 0:2 - 0:1)



Góly: 12. Syrný (Kubát), 23. Ďurčo (Rausa, Goljer), 25. Rezničák, 30. Rezničák (Stankoven) - 2. Torre, 19. Hurlbert, 37. Baumgarner, 45. Torre, rozh. nájazd Berchild. Vylúčenia: 5:3 na 1,5 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 4056 divákov



Zostava SR: S. Hrenák - Požgay, Goljer, Kovalčík, Bereš, Černák, Syrný - Rausa, Ďurčo, Plančár - Kubát, Stankoven, Trebula - Macák, Rezničák, Matta







SNOUBORDING



Chlapci - Big Air - kvalifikácia: 1. Eli Bouchard (Kan.) 96,00, ... 10. Tadeáš NEDIELKA (SR) 70,25 - postúpil do finále







KRASOKORČUĽOVANIE



Chlapci - po krátkom programe: 1. Jacob Sanchez (USA) 76,38 b., 2. Adam HAGARA (SR) 75,06, 3. Kim Hjung-jeom (Kór.) 69,28

Kangwon 27. januára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na IV. zimných olympijských hrách mládeže v juhokórejskom Kangwone. V stretnutí A-skupiny podľahli USA 4:5 po samostatných nájazdoch. Snoubordista Tadeáš Nedielka postúpil do nedeľného finále Big Airu. O medailu v krasokorčuľovaní zabojuje Adam Hagara, ktorý je po krátkom programe na druhom mieste.Slováci viedli proti favorizovanému súperovi 4:2 po dvoch tretinách, v záverečnom dejstve však Američania vyrovnali. O víťazovi rozhodli podľa pravidiel nájazdy, v ktorých bol úspešnejší zámorský tím. "Po dvoch tretinách to vyzeralo, že máme Američanov na lopate. Nezvládli sme však záver zápasu, mali sme troch vylúčených, čo súper využil a vyrovnal. V nájazdoch už bola mentálna sila na strane Američanov," uviedol tréner Roman Sýkora pre web olympic.sk. Zápas sa hral vo formáte 3x15 minút a vylučovalo sa na 1,5 minúty namiesto zvyčajných dvoch.V kvalifikácii snoubordového Big Air sa darilo Tadeášovi Nedielkovi, ktorý obsadil poslednú postupovú 10. priečku. Za svoj druhý pokus vo Welli Hilli Parku v Hoingsungu dostal 70,25 bodu.Za krátky program dostal Hagara známku 75,06 bodu, o 9 stotín si tak vylepšil svoje doterajšie maximum z ME 2024. Zaostal len za vedúcim Američanom Jacobom Sanchezom, ktorý dosiahol 76,38 bodu. Slovenský reprezentant pred voľnými jazdami vyhlásil, že chce opäť predviesť čo najlepší výkon: "Nebudem sa snažiť myslieť na medailu. Predovšetkým si chcem užiť jazdu. Podobná môže byť len raz v živote, aj na mládežníckych ZOH ste len raz v živote. Je tu skvelá atmosféra, na ľade prežívam výborné pocity, štadión je excelentný. Verím, že predvediem veľmi dobrú jazdu."