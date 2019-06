Csemez zdolal Nemca Becka a postúpil do osemfinále

Posledný zo Slovákov Michal Takács v boji o osemfinále v kategórii do 64 kg nastúpi až v nedeľu proti Írovi Jamesovi McGivernovi.

Minsk 22. júna (TASR) - Slovenský boxer Andrej Csemez zdolal vo svojom prvom súboji na II. európskych hrách v Minsku v hmotnostnej kategórii do 75 kg Nemca Arthura Becka 3:2 na body a postúpil do osemfinále. V ňom v nedeľu nastúpi proti Victorovi Carapcevschiimu z Moldavska.



Czemez sa postaral o prvé slovenské víťazstvo v boxe na EH 2019. V piatok Dávid Michálek prehral v kategórii do 91 kg s Talianom Azizom Mouhiidinom 0:5 a v sobotu Tomáš Zöld nestačil v kategórii do 69 kg na Monačana Huga Micaleffa (0:5).



V sobotu vstúpia do turnaja aj ďalší dvaja slovenskí reprezentanti - o postup do osemfinále budú bojovať aj Viliam Tankó do 60 kg proti Bielorusovi Dmitrijovi Azanovovi a Matúš Strnisko do 81 kg proti Srbovi Sandrovi Poletanovi. Posledný zo Slovákov Michal Takács v boji o osemfinále v kategórii do 64 kg nastúpi až v nedeľu proti Írovi Jamesovi McGivernovi.