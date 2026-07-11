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Žolík Merino poslal Španielov do semifinále: Urobil som to znova
Merino iba štyri dni po tom, čo v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol štvrťfinálový duel s Portugalskom (1:0), opäť naskočil z lavičky a strelil víťazný gól.
Autor TASR
Inglewood 11. júla (TASR) - Španielskych futbalistov nemusí mrzieť prvý inkasovaný gól na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V piatok v Inglewoode totiž v závere štvrťfinálového stretnutia rozhodol o ich postupe do semifinále striedajúci „žolík“ Mikel Merino, ktorý povedal, že presne na takéto situácie je pripravený. Zranený brankár Thibaut Courtois vyhlásil, že výnimočná belgická generácia má byť napriek absencii veľkého titulu na čo hrdá.
Merino iba štyri dni po tom, čo v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol štvrťfinálový duel s Portugalskom (1:0), opäť naskočil z lavičky a strelil víťazný gól. A opäť v závere stretnutia, tentokrát v 88. minúte, keď dorazil do brány loptu, ktorý neudržal v moci brankár Senne Lammens po strele Paua Cubarsiho približne z 23 metrov. „Urobil som to znova a stalo sa mi to znova, takže sa zdá, že náhody predsa len existujú. Ak ste pripravení a skúšate to, možno sa to prihodí aj vám,“ povedal podľa agentúry AP s úsmevom Merino, ktorý príkladne plní úlohu „žolíka“. „Úprimne, je šialené, že som mohol tímu opäť pomôcť. Tentoraz iným spôsobom, ale stále išlo o to veriť, že súperov brankár môže spraviť chybu, a zostať v strehu. Pripravujem sa na okamih, keď príde moja šanca, a dúfam, že ich bude ešte veľa,“ dodal 30-ročný univerzál londýnskeho Arsenalu. Na ihrisko prišiel v 86. minúte a skóroval na 2:1 už pri svojom druhom kontakte s loptou.
„La Roja“ sa ujala vedenia v 30. minúte po dorážke Fabiana Ruiza, no Charles De Ketelaere v 41. minúte vyrovnal. Bol to vôbec prvý gól, ktorý Španielsko inkasovalo na prebiehajúcom svetovom šampionáte. Predtým si udržalo rekordných šesť čistých kont na MS. Do semifinále „mundialu“ sa prebojovalo prvýkrát od roku 2010, kedy získalo premiérový titul svetového šampióna. Sériu bez prehry v riadnom hracom čase v súťažných zápasoch natiahlo už na 37 zápasov. Rekord brankára Unaia Simona v čase bez inkasovaného gólu na MS sa zastavil na 650 minútach, pričom túto šnúru ťahal ešte od Kataru 2022.
Ďalšou významnou postavou v tíme úradujúcich európskych šampiónov je hviezda Barcelony, ktorá v pondelok oslávi 19. narodeniny. Lamine Yamal síce na svojich prvých MS zaznamenal iba jeden gól a žiadnu asistenciu, ale jeho tvorivosť a aktivita na pravom krídle boli výrazné takmer v každom zápase. Práve on začal akciu vedúcu k prvému gólu proti Belgicku a tímu pomáha aj tým, že na seba viaže mimoriadnu pozornosť defenzívy súpera. „Myslím si, že sme boli oveľa lepší než Belgicko. Možno to vyzerá, že hráme veľmi pekný futbal, ale v skutočnosti proti nám nehrá žiadny tím ako rovnocenný súper. Každý sa stiahne hlboko do obrany, čo nám situáciu sťažuje. Nikto sa s nami nepustil do otvoreného súboja. Napokon sme však aj tak zvíťazili,“ zhodnotil Yamal.
Iný názor mal francúzsky kormidelník belgickej reprezentácie Rudi Garcia: „So Španielskom sme hrali vyrovnanú partiu a nemáme sa za čo hanbiť. V prvom polčase mali jedinú šancu a premenili ju. Aby ste zdolali tím takejto kvality, potrebujete aj trochu šťastia. Tentoraz nám chýbalo a na semifinále to nestačilo.“ Belgicko sa v závere zúfalo snažilo vyrovnať, pričom ofenzívu viedol striedajúci útočník Romelu Lukaku. Najväčšiu príležitosť však v druhej minúte nadstaveného času efektnými nožničkami odvrátil obranca Aymeric Laporte. „Vedeli sme, kde ich môžeme trápiť, a myslím si, že sa nám to dnes aj podarilo. Je škoda, že sa to skončilo takto, ale myslím si, že na náš výkon na turnaji môžeme byť hrdí,“ povedal belgický obranca Brandon Mechele.
„Červeným diablom“ chýbal kapitán a jeden z kľúčových hráčov Youri Tielemans, ktorý utrpel zranenie počas predzápasovej rozcvičky. V 71. minúte prišli aj o brankára Thibauta Courtoisa. Dovtedy si pripísal štyri úspešné zákroky, no po dlhom odkope sa zrútil na trávnik. Počas prestávky na občerstvenie absolvoval ošetrenie, ale keď ho tréner Garcia o chvíľu neskôr vystriedal, neubránil sa slzám. Viac zápasov na majstrovstvách sveta ako Courtoisových 21 odchytal spomedzi brankárov iba Nemec Manuel Neuer. Lammens, brankár Manchestru United, sa stal prvým belgickým gólmanom po štyroch svetových šampionátoch, ktorý nastúpil namiesto Courtoisa. Rozhodujúci zákrok, ktorý by udržal remízu, sa mu však nepodaril.
Tridsaťštyriročný Courtois, 35-ročný Kevin De Bruyne a 33-ročný Lukaku patria k mimoriadne talentovanej generácii belgických futbalistov. Napriek tomu sa tejto výnimočnej skupine hráčov, do ktorej patrili aj Eden Hazard, Vincent Kompany či Marouane Fellaini, nepodarilo získať titul na veľkom turnaji. Jej najväčším úspechom zostalo tretie miesto na MS v roku 2018. „Na veľkých turnajoch sme takmer vždy podávali dobré výkony. Sme veľmi hrdí na všetko, čo sme doteraz dosiahli. Samozrejme, často počúvame kritiku typu: 'Zlatá generácia nikdy nič nevyhrala.' Ale my sme Belgicko. Nie sme Anglicko. Nie sme Španielsko. Nie sme Francúzsko. Sme malá krajina s necelými 12 miliónmi obyvateľov, ktorá na veľkých turnajoch dokazuje úžasné veci. Na MS 2018 sme podľa mňa hrali najlepší futbal zo všetkých tímov. Aj preto máme byť na čo hrdí. Je veľmi jednoduché kritizovať a povedať: 'Nič ste nevyhrali.' Ale pozrite sa na všetky veľké mená svetového futbalu. Nie každý získal titul na veľkom turnaji. My sme sa o to vždy snažili. Myslím si, že môžeme byť hrdí,“ vyhlásil Courtois.
Španieli sa v semifinále v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ stretnú s Francúzmi. „Myslím si, že ak sa má Francúzsko niekoho báť, mali by sme to byť my. Veď sme to boli my, kto ich vyradil naposledy. Nikoho sa nebojíme. Je jasné, že ide o dva skvelé tímy, reprezentácie svetovej úrovne. Podľa mňa patrí Francúzsko medzi tie najlepšie. Uvidíme, čo sa stane,“ vyjadril sa sebavedomo Yamal. Španielsko zdolalo Francúzsko v semifinále majstrovstiev Európy 2024 a minulý rok aj v Lige národov. „Chcem to povedať jasne - ešte sme neskončili. Sme radi, že sme v semifinále, ale chceme viac. Máme kvalitu na to, aby sme tento zápas vyhrali. A nehovoril by som to len teraz, povedal by som to aj pred niekoľkými týždňami,“ dodal tréner Španielov Luis de la Fuente.
Merino iba štyri dni po tom, čo v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol štvrťfinálový duel s Portugalskom (1:0), opäť naskočil z lavičky a strelil víťazný gól. A opäť v závere stretnutia, tentokrát v 88. minúte, keď dorazil do brány loptu, ktorý neudržal v moci brankár Senne Lammens po strele Paua Cubarsiho približne z 23 metrov. „Urobil som to znova a stalo sa mi to znova, takže sa zdá, že náhody predsa len existujú. Ak ste pripravení a skúšate to, možno sa to prihodí aj vám,“ povedal podľa agentúry AP s úsmevom Merino, ktorý príkladne plní úlohu „žolíka“. „Úprimne, je šialené, že som mohol tímu opäť pomôcť. Tentoraz iným spôsobom, ale stále išlo o to veriť, že súperov brankár môže spraviť chybu, a zostať v strehu. Pripravujem sa na okamih, keď príde moja šanca, a dúfam, že ich bude ešte veľa,“ dodal 30-ročný univerzál londýnskeho Arsenalu. Na ihrisko prišiel v 86. minúte a skóroval na 2:1 už pri svojom druhom kontakte s loptou.
„La Roja“ sa ujala vedenia v 30. minúte po dorážke Fabiana Ruiza, no Charles De Ketelaere v 41. minúte vyrovnal. Bol to vôbec prvý gól, ktorý Španielsko inkasovalo na prebiehajúcom svetovom šampionáte. Predtým si udržalo rekordných šesť čistých kont na MS. Do semifinále „mundialu“ sa prebojovalo prvýkrát od roku 2010, kedy získalo premiérový titul svetového šampióna. Sériu bez prehry v riadnom hracom čase v súťažných zápasoch natiahlo už na 37 zápasov. Rekord brankára Unaia Simona v čase bez inkasovaného gólu na MS sa zastavil na 650 minútach, pričom túto šnúru ťahal ešte od Kataru 2022.
Ďalšou významnou postavou v tíme úradujúcich európskych šampiónov je hviezda Barcelony, ktorá v pondelok oslávi 19. narodeniny. Lamine Yamal síce na svojich prvých MS zaznamenal iba jeden gól a žiadnu asistenciu, ale jeho tvorivosť a aktivita na pravom krídle boli výrazné takmer v každom zápase. Práve on začal akciu vedúcu k prvému gólu proti Belgicku a tímu pomáha aj tým, že na seba viaže mimoriadnu pozornosť defenzívy súpera. „Myslím si, že sme boli oveľa lepší než Belgicko. Možno to vyzerá, že hráme veľmi pekný futbal, ale v skutočnosti proti nám nehrá žiadny tím ako rovnocenný súper. Každý sa stiahne hlboko do obrany, čo nám situáciu sťažuje. Nikto sa s nami nepustil do otvoreného súboja. Napokon sme však aj tak zvíťazili,“ zhodnotil Yamal.
Iný názor mal francúzsky kormidelník belgickej reprezentácie Rudi Garcia: „So Španielskom sme hrali vyrovnanú partiu a nemáme sa za čo hanbiť. V prvom polčase mali jedinú šancu a premenili ju. Aby ste zdolali tím takejto kvality, potrebujete aj trochu šťastia. Tentoraz nám chýbalo a na semifinále to nestačilo.“ Belgicko sa v závere zúfalo snažilo vyrovnať, pričom ofenzívu viedol striedajúci útočník Romelu Lukaku. Najväčšiu príležitosť však v druhej minúte nadstaveného času efektnými nožničkami odvrátil obranca Aymeric Laporte. „Vedeli sme, kde ich môžeme trápiť, a myslím si, že sa nám to dnes aj podarilo. Je škoda, že sa to skončilo takto, ale myslím si, že na náš výkon na turnaji môžeme byť hrdí,“ povedal belgický obranca Brandon Mechele.
„Červeným diablom“ chýbal kapitán a jeden z kľúčových hráčov Youri Tielemans, ktorý utrpel zranenie počas predzápasovej rozcvičky. V 71. minúte prišli aj o brankára Thibauta Courtoisa. Dovtedy si pripísal štyri úspešné zákroky, no po dlhom odkope sa zrútil na trávnik. Počas prestávky na občerstvenie absolvoval ošetrenie, ale keď ho tréner Garcia o chvíľu neskôr vystriedal, neubránil sa slzám. Viac zápasov na majstrovstvách sveta ako Courtoisových 21 odchytal spomedzi brankárov iba Nemec Manuel Neuer. Lammens, brankár Manchestru United, sa stal prvým belgickým gólmanom po štyroch svetových šampionátoch, ktorý nastúpil namiesto Courtoisa. Rozhodujúci zákrok, ktorý by udržal remízu, sa mu však nepodaril.
Tridsaťštyriročný Courtois, 35-ročný Kevin De Bruyne a 33-ročný Lukaku patria k mimoriadne talentovanej generácii belgických futbalistov. Napriek tomu sa tejto výnimočnej skupine hráčov, do ktorej patrili aj Eden Hazard, Vincent Kompany či Marouane Fellaini, nepodarilo získať titul na veľkom turnaji. Jej najväčším úspechom zostalo tretie miesto na MS v roku 2018. „Na veľkých turnajoch sme takmer vždy podávali dobré výkony. Sme veľmi hrdí na všetko, čo sme doteraz dosiahli. Samozrejme, často počúvame kritiku typu: 'Zlatá generácia nikdy nič nevyhrala.' Ale my sme Belgicko. Nie sme Anglicko. Nie sme Španielsko. Nie sme Francúzsko. Sme malá krajina s necelými 12 miliónmi obyvateľov, ktorá na veľkých turnajoch dokazuje úžasné veci. Na MS 2018 sme podľa mňa hrali najlepší futbal zo všetkých tímov. Aj preto máme byť na čo hrdí. Je veľmi jednoduché kritizovať a povedať: 'Nič ste nevyhrali.' Ale pozrite sa na všetky veľké mená svetového futbalu. Nie každý získal titul na veľkom turnaji. My sme sa o to vždy snažili. Myslím si, že môžeme byť hrdí,“ vyhlásil Courtois.
Španieli sa v semifinále v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ stretnú s Francúzmi. „Myslím si, že ak sa má Francúzsko niekoho báť, mali by sme to byť my. Veď sme to boli my, kto ich vyradil naposledy. Nikoho sa nebojíme. Je jasné, že ide o dva skvelé tímy, reprezentácie svetovej úrovne. Podľa mňa patrí Francúzsko medzi tie najlepšie. Uvidíme, čo sa stane,“ vyjadril sa sebavedomo Yamal. Španielsko zdolalo Francúzsko v semifinále majstrovstiev Európy 2024 a minulý rok aj v Lige národov. „Chcem to povedať jasne - ešte sme neskončili. Sme radi, že sme v semifinále, ale chceme viac. Máme kvalitu na to, aby sme tento zápas vyhrali. A nehovoril by som to len teraz, povedal by som to aj pred niekoľkými týždňami,“ dodal tréner Španielov Luis de la Fuente.