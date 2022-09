Zomrel Alexander Horváth, kapitán Slovana z finále víťazov pohárov

Legendy Slovana a víťazi Pohára víťazov pohára (PVP) v Bazilejskom finále, v ktorom porazili FC Barcelona 3:2, pri príležitosti 90. výročia klubu, 40. výročia víťazstva v PVP a oslavy majstrovského titulu 2. júna 2009 v Bratislave na Tehelnom poli. Na snímke horný rad zľava Ivan Hrdlička, Ján Čapkovič, Bohumil Bizoň, Jozef Kontír, Eva Vičanová, Michal Sokol, Ján Popluhár, Ľudovít Zlocha, Ján Zlocha, dolný rad zľava Ľudovít Cvetler, Jozef Fillo, Peter Mutkovič, Alexander Vencel, Marián Sedílek, Alexander Horváth a Marika Joklová. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. septembra (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrel v stredu Alexander Horváth, bývalý kapitán futbalového Slovana Bratislava, ktorý priviedol k zisku Pohára víťazov pohárov (PVP) v roku 1969. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Horváth prišiel do Slovana zo Žiliny v roku 1963. V zostave si rýchlo vybojoval stále miesto a neskôr sa stal aj kapitánom. Na tomto poste dosiahol s tímom najväčší úspech v dejinách československého klubového futbalu - víťazstvo 3:2 vo finále PVP nad Barcelonou vo švajčiarskom Bazileji.Obranca bol považovaný za legendu klubu, on sám však takéto prívlastky odmietal. "," uviedol pri návšteve Bratislavy v roku 2019 pri stom výročí klubu a oslave 50 rokov od výhry v PVP.Dvadsaťšesť štartov si pripísal v rokoch 1964 až 1970 aj v drese Československa, s ktorým sa predstavil na MS v Mexiku. Po šampionáte zamieril do Belgicka, kde hral za RWD Molenbeek, no už o dva roky jeho vrcholovú formu ukončilo zranenie achilovky. Neskôr pôsobil aj ako tréner a v zahraničí sa rozhodol ostať.