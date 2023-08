Zomrel bývalý americký bežec a olympijský víťaz Tom Courtney

New York 26. augusta (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel bývalý americký bežec Tom Courtney. Podľa portálu insidethegames.biz bolo príčinou jeho smrti zlyhanie obličiek.



Courtney získal na OH 1956 v Melbourne zlato v behu na 800 m. V tesnom súboji zdolal svojho krajana Arnieho Sowella a po dobehnutí na mieste skolaboval. "Bol to pre mňa nový druh agónie. Hlava mi išla vybuchnúť, trhalo mi žalúdok, dokonca ma boleli končeky prstov. Moja jediná myšlienka bola, že ak to prežijem, už nikdy nebudem bežať. Potom som sa pozrel na cieľovú pásku a uvedomil som si, že toto je jediná šanca, ktorú kedy dostanem," uviedol Courtney pre Runners’ World Magazine v roku 2001. Američan bol na OH v Melbourne aj súčasťou víťaznej štafety na 4x400 m.