Zomrel bývalý brankár a olympijský víťaz Roman Čechmánek. Mal 52 rokov

Praha 12. novembra (TASR) - Vo veku 52 rokov zomrel bývalý český hokejový brankár Roman Čechmánek. Okolnosti úmrtia zlatého olympijského medailistu z Nagana 1998 zatiaľ nie sú známe. Čechmánek naposledy viedol mládež v Uherskom Hradišti. V sobotu sa podľa portálu isport.cz cítil zle, neprišiel na zápas a nezdvíhal telefón.



Okrem olympijského zlata mal Čechmánek na konte tri tituly majstra sveta (1996, 1999, 2000). So Vsetínom získal v českej extralige päť majstrovských pohárov. Štyri sezóny potom odchytal v NHL v dresoch Philadelphie a Los Angeles. Po návrate zo zámoria chytal aj v Karlových Varoch, Hamburgu či Linköpingu. Aktívnu kariéru ukončil v roku 2009 v Třinci.



Čechmánek si naposledy obliekol český dres počas februárovej exhibície vo federálnom derby legiend medzi Českom a Slovenskom. Po Petrovi Klímovi sa stal druhým českým hráčom zo spomínaného výberu, ktorý zomrel v roku 2023. Klíma skonal 4. mája vo veku 58 rokov.



Podľa prvotných informácií by nemalo ísť o samovraždu. V uplynulých rokoch mal Čechmánek vážne finančné problémy, pre ktoré sa postavil aj pred súd. Od roku 2013 sa ocitol v insolvencii, tento rok uviedol, že je bez majetku a býva v prenajatom byte. V roku 2016 bol obvinený z podvodu. V júni mu Olomoucký vrchný súd potvrdil trojročný trest vo väzení s podmienečným odkladom na päť rokov za podvod. Odvolanie bývalého brankára súd ihneď po rozsudku zamietol.



Šokujúca správa zasiahla aj súčasného trénera HK Nitra Antonína Stavjaňu, ktorý s Čechmánkom počas aktívnej kariéry hral za Vsetín. Smutnú správu potvrdil aj brat českého kormidelníka Miroslav, ktorý šéfuje hokejovému klubu v Uhreskom Hradišti. "Zažil som ho vo Vsetíne, kde bol od prvopočiatku, ja som tam prišiel až úplne na záver s Tomášom Kapustom. Vo Švédsku sme s HV71 nepostúpili do play off, išiel som tam na baráž a potom už zostal," citoval isport.cz slová trénera Nitry.