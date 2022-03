Praha 28. marca (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel bývalý československý reprezentant v motokrose Jaroslav Falta. O jeho náhlom úmrtí informoval v pondelok portál iDnes.cz.



Podľa portálu sa rýchlo privolaní záchranári snažili Faltu dlhé minúty oživovať, ale ich boj bol márny. "Včera po 10. hodine večer Jarda zomrel. Bolo to náhle, údajne to zasiahlo srdce," uviedol pre iDnes.cz rodinný priateľ a manažér Faltu Jiří Hejtík.



Falta patril na motocykli ČZ v kategórii do 250 ccm v 70-tych rokoch k svetovej špičke. Aj preto ho v ankete zvolili za českého motokrosára storočia. V ankete o najlepšieho českého motocyklového pretekára minulého storočia obsadil druhé miesto za Františkom Šťastným. Rodák z Rumburku dostal takisto od prezidenta ČR medailu za Za zásluhy I. stupňa.



Počas svojho pôsobenia v seriáli MS skončil Falta osemkrát v prvej desiatke, v roku 1974 obsadil celkové druhé miesto. Pôvodne získal titul, ale nakoniec mu ho jury odobrala pre údajný predčasný štart v záverečných pretekoch sezóny a kontroverzne ho udelila Genadijovi Mojsejevovi zo ZSSR. Ako jediný z českých pretekárov sa trikrát prebojoval na vedúcu priečku v priebežnom hodnotení MS jednotlivcov.