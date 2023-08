Zomrel bývalý holandský brankár a vicemajster sveta Jan Jongbloed

Haag 31. augusta (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel bývalý holandský futbalový brankár a dvojnásobný vicemajster sveta Jan Jongbloed. O úmrtí 24-násobného reprezentanta informovali vo štvrtok agentúry AFP a AP.



Jongbloed patril do slávnej holandskej generácie, ktorá na MS dvakrát postúpila do finále. V roku 1974 nestačila na Západné Nemecko (NSR), o štyri roky neskôr podľahla v súboji o titul Argentíne. Finálový duel MS 1978 bol zároveň posledným reprezentačným vystúpením Jongbloeda. V zbierke má aj bronz z ME 1976, ale na šampionáte do hry nezasiahol.



Legendárny brankár pôsobil na klubovej úrovni v DWS, s ktorým získal v roku 1964 majstrovský titul, ďalej hral za FC Amsterdam, Rode JC a Go Ahead Eagles. Kariéru ukončil v roku 1986 vo veku 45 rokov.