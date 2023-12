Zomrel bývalý hráč Indiany a člen Siene slávy NBA George McGinnis

Indianapolis 14. decembra (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel vo štvrtok niekdajší americký basketbalista a člen Siene slávy George McGinnis. Príčinou smrti boli komplikácie spôsobené zástavou srdca, ktorú utrpel minulý týždeň vo svojom dome.



Dvojnásobný šampión ABA a trojnásobný účastník All Star exhibícií NBA a ABA trpel dedičnou chorobou a v uplynulých rokoch absolvoval niekoľko operácií chrbta. "George McGinnis vytvoril množstvo nádherných basketbalových spomienok pre celé generácie. Bol samotnou definíciou basketbalovej legendy, šampióna a športovca zo Siene slávy v Indiane," citovala z vyhlásenia rodiny agentúra AP.



McGinnis odštartoval profesionálnu kariéru v roku 1971 v klube Indiana Pacers, ktorý v nasledujúcich dvoch ročníkoch priviedol k titulu v ABA. V sezóne 1973 ho vyhlásili za najlepšieho hráča play off ABA a z 22. miesta draftu si ho vybrala Philadelphia 76ers z NBA. V októbri 1974 ho klub plánoval poslať do New Yorku Knicks s podmienkou, že ho podpíšu pred dohodnutým termínom. Z dohody napokon zišlo, pretože McGinnis sa rozhodol zostať v tíme Pacers a podpísal s nimi dvojročnú zmluvu. V sezóne 1974/75 sa stal najproduktívnejším hráčom ABA a získal cenu pre najužitočnejšieho hráča spoločne s členom Siene slávy Juliusom Ervingom.



V júli 1975 sa dohodol na šesťročnom kontrakte s Philadelphiou, nasledujúce tri sezóny sa dostal do All Star výberu NBA. V roku 1977 pomohol tímu dostať sa až do finále, v ktorom po šiestich zápasoch prehrali s Portlandom Trail Blazers. McGinnis obliekal počas svojej kariéry v zámorskej profilige aj dres Denveru Nuggets. V apríli 2017 sa stal členom basketbalovej Siene slávy.