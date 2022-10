Ottawa 8. októbra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel bývalý kanadský brankár Dave Dryden. V NHL odchytal celkovo 203 zápasov a preslávil sa najmä ako priekopník modernej brankárskej masky s mriežkou. Tú vyvíjal spoločne so starším bratom Kenom Drydenom, ktorý je člen Hokejovej siene slávy a šesťnásobný víťaz Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára.



Dave Dryden sa v NHL objavil vo farbách New Yorku Rangers, Chicaga Blackhawks, Buffala Sabres a Edmontonu Oilers. Dosiahol v nich 69 víťazstiev a 9-krát vychytal čisté konto. Viac priestoru dostal v konkurenčnej WHL, v ktorej nastúpil do 242 zápasoch. Bratia Drydenovci sú prvá súrodenecká dvojica brankárov, ktorí proti sebe nastúpili v zápase NHL.