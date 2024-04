Zomrel nemecký futbalový majster sveta Bernd Hölzenbein

Frankfurt 16. apríla (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel bývalý nemecký futbalový reprezentant a majster sveta z roku 1974 Bernd Hölzenbein. V utorok o tom informovalo vedenie bundesligového klubu Eintracht Frankfurt s odvolaním sa na Hölzenbeinovu rodinu. Správu priniesli agentúry DPA a AP.



Hölzenbein bol súčasťou víťazného tímu Západného Nemecka na MS 1974, o dva roky neskôr zažil prehru vo finále ME s Československom. Práve on strelil vyrovnávajúci gól na 2:2 minútu pred koncom riadneho hracieho času a zápas v Belehrade poslal do predĺženia. Československo napokon triumfovalo v jedenástkovom rozstrele.



Na klubovej úrovni strávil Hölzenbein väčšinu kariéry vo Frankfurte, s ktorým trikrát získal Nemecký pohár a v roku 1980 triumfoval v niekdajšom Pohári UEFA. V roku 1981 odišiel do USA, kde hral za Fort Lauderdale Strikers a Memphis Americans. Po skončení kariéry sa vrátil do Frankfurtu, kde od roku 1988 až do súčasnosti pôsobil na rôznych funkciách vo vedení klubu.



"Bernd Hölzenbein zohrával kľúčovú úlohu pri formovaní Eintrachtu takmer 60 rokov. Stojí za zlatými 70. rokmi, za triumfom v Pohári UEFA v roku 1980 a významnú rolu hral ako viceprezident v prvej polovici 90. rokov. Neprišli sme len o jednu z najväčších osobností nášho klubu, ale aj o lojálneho zamestnanca a drahého priateľa," uviedol hovorca predstavenstva Eintrachtu Axel Hellmann.